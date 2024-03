Bodysnatcher: veröffentlichen neue Single/Video „Murder8 (ft. Jamey Jasta von Hatebreed)“

Das floridianische Quartett Bodysnatcher hat seinen neuen Song Murder8 veröffentlicht, in dem der unnachahmliche Jamey Jasta von Hatebreed zu hören ist. Das dazugehörige offizielle Musikvideo erzählt eine eindringliche Geschichte und erinnert an die verheerenden Auswirkungen einer Drogenüberdosis. Der Schlagzeuger von Bodysnatcher, Chris Whited, äußerte sich zur Inspiration für die Veröffentlichung:

„Murder8 is a street name for Fentanyl. I lost my older brother in 2022 to fentanyl and then I lost my younger sister just one year later in 2023 to fentanyl as well. Opioids have been prescribed at alarming rates since the early 2000’s and have affected millions of families across the world, especially the United States. If you have lost someone due to overdose this song goes out to you.“

Die Band wird außerdem am Record Store Day in teilnehmenden Geschäften eine vorgezogene Vinyl-Version ihrer kommenden EP Vile Conduct veröffentlichen (mehr Infos hier).

Dedication To Flesh EU/UK Tour 2024

Spite

Bodysnatcher

Boundaries

Mouth For War

14.04.24 Germany Karlsruhe Substage

15.04.24 Switzerland Zurich Dynamo Saal

17.04.24 Germany Munich Backstage

18.04.24 Austria Wien Szene

19.04.24 Germany Schweinfurt Stattbahnhof

20.04.24 Germany Leipzig Felsenkeller

22.04.24 Germany Hamburg Gruenspan

26.04.24 Germany Berlin Hole 44

27.04.24 Germany Köln Essigfabrik

https://www.facebook.com/Bodysnatcherfl

https://bodysnatcherofficial.com/