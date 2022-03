The Oklahoma Kid: veröffentlichen neue Single / Video ‚A Velvet Feel‘ vom kommenden Album »Tangerine Tragic«

The Oklahoma Kid – ein modernes Metal-Erlebnis. Bekannt für ihren ganz eigenen Genre-Mix, scheut sich das Avantgarde 5-Piece nicht, Grenzen und alte Konventionen zu brechen und zu überschreiten.

Nach ihren erfolgreichen und absolut erfrischenden Singles Pale Tongue, Melt Into You & Come Undone, sind The Oklahoma Kid zurück mit echten nostalgischen Vibes und gefühlvollen Cleans In A Velvet Feel, vom kommenden Album Tangerine Tragic, das am 3. Juni erscheinen soll.

Schaut euch A Velvet Feel jetzt an:

Jetzt Tangerine Tragic als CD, limitiertes farbiges Vinyl und Bundles im Arising Empire Shop und bei Impericon vorbestellen https://arisingempire.com/tangerinetragic

Tangerine Tragic Tour 2022

Presented by Contrapromotion

Special guests: Half Me, Liotta Seoul

19.10. Köln – MTC

20.10. Frankfurt – Elfer

21.10. München – Backstage

26.10. Berlin – Privatclub

27.10. Hamburg – Headcrash

28.10. Rostock – Peter-Weiss-Haus

30.10. Leipzig – Bandhaus

Tickets

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: