Architects: veröffentlichen neue Single „When We Were Young“

Architects überraschen uns mit brandneuer Single und Video When We Were Young!

„When We Were Young ist ein Song, der erkennt, was wir gewinnen und was wir verlieren, wenn wir älter werden“, sagt Dan Searle. „Während sich die Welt um uns herum entfaltet, können wir von ihrer endlosen Komplexität überwältigt werden. Als ich 20 war, dachte ich, ich hätte alles durchschaut. Heute bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Realität nie verstehen werde. Wir verlieren unsere Unschuld, wenn wir älter werden, und obwohl sich Fatalismus und Zynismus einschleichen können, beginnen wir auch, unseren Fokus auf Dankbarkeit für die Existenz und für diejenigen, die wir lieben, zu verlagern.“

When We Were Young gehört sicher zu den bisher weitläufigsten klanglichen Ausflügen von Architects! Komplexe Gitarrenarbeit und ein phänomenaler Groove, über dem Sam Carters typischer melodischer Rockgesang schwebt. Der Song wurde gestern Abend in der BBC Radio 1 Future Sounds Show von Clara Amfo als ‚Hottest Record in the World‘ uraufgeführt. Die Sendung samt Interview mit Sam Carter kann HIER gehört werden.

When We Were Young ist die erste neue Studio-Single der Band seit ihrem letztjährigen, von der Kritik gefeierten UK-Nummer 1 Album For Those That Wish To Exist, das auch in Deutschland die Top 3 der Longplayplay-Charts enterte.

Architects werden in ein paar Wochen ihre UK-Arena-Tournee starten. Die große Tournee auf dem europäischen Festland musste aufgrund von COVID-Beschränkungen leider auf Januar 2023 verschoben werden, was auch für die Daten in Deutschland gilt, die sich wie folgt lesen:

Architects live 2023:

05.01.2023 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

06.01.2023 – Hamburg, Sporthalle

07.01.2023 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

09.01.2023 – München, Zenith

10.01.2023 – Ludwigsburg, MHP-Arena

12.01.2023 – Leipzig, Haus Auensee

13.01.2023 – Berlin, Columbia Halle