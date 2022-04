Breathe Your Last: neuer Song/Video „Z-Apocalypse“ ab heute

Heute veröffentlichen Breathe Your Last den ersten neuen Song aus ihrem neuen Album Apocalypse, das am 1. Juli über Blood Blast Distribution/believe erscheinen wird. Das Death ’n‘ Roll-Trio aus Hamburg hat für Z-Apocalypse ein Lyricvideo am Start, außerdem könnt ihr den Song auf eurer Lieblingsplattform anhören.

Die neue Veröffentlichung Apocalypse wurde in den DIY-Kerkern der Heimstudios der Band erarbeitet. Während des Entstehungsprozesses wurden Einflüsse der gesamten Band eingebracht – Elemente aus Punk/Hardcore, Thrash- und Death-Metal verleihen dem Album Apocalypse eine neue Atmosphäre und Sicht auf das Genre Death ’n‘ Roll. Die Tracks variieren von langsamen, melodischen, wuchtigen Balladen bis hin zu mahlenden Gitarren-Hooks mit durchdringenden Backing-Screams und Hardcore-Gang-Shouts. Schattierungen von Black- und Doom-Metal sind ebenfalls erkennbar. Tracks wie Z-Apocalypse und Frail gehen in Diskurs über die Folgen von Umweltauswirkungen durch Gier, Korruption, Pandemie und den Kampf gegen innere Dämonen. Auch der Song Hatemachine signalisiert eine starke Botschaft gegen Rassismus.

Das Album wurde im Inferno Groove Studio von Javier Garcia gemischt und produziert und von Gorka Dresbaj in den The Room Studios Barcelona gemastert.

Apocalypse Tracklist:

1. Frail

2. Enemy

3. Born From A Tomb

4. Rotting

5. Black Heart

6. Z-Apocalypse

7. No More Gods

8. Life Of Purpose

9. No End

10. Hatemachine

Alles begann im Jahr 2018, als der in der spanischen und südamerikanischen Metal-Szene bekannte Musiker Javier Garcia nach Hamburg zog. Er schöpfte aus seinen frühen Erfahrungen als Gitarrist für die Thrash-Metal-Band Beer Mosh und einem der größten Metal-Acts in Spanien Soziedad Alkoholika und sein Wunsch war geweckt, dem Subgenre des Death-Metal Death ’n‘ Roll ein ganz neues Gewand zu verpassen.

Um das Line-Up zu vervollständigen, schlossen sich Kaden Fletcher, ein old school Death-Metal-Drummer der australischen Band Hairy Buffalo, und Jan Hauschild, ein Hardcore/Punk-Bass spielender Gitarrist der Bands Mindmachine und Karateclub, zusammen, um das Banner Breathe Your Last zu hissen.

Breathe Your Last Line Up:

Javier Garcia – Gesang & Gitarre

Jan Hauschild – Bass

Kaden Fletcher – Drums

