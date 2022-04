The Cross: unterschreiben bei Pitch Black Records; das neue Album „Act II Walls Of The Forgotten“ erscheint am 27.05.2022

Pitch Black Records freut sich bekannt zu geben, dass die legendäre brasilianische Doom-Metal-Band The Cross der Roster beigetreten ist! Das zweite Album der Band, Act II: Walls Of The Forgotten, wird am 27. Mai veröffentlicht.

The Cross gelten als die erste Doom-Metal-Band Brasiliens, gegründet 1990 in Salvador-Bahia von Eduardo „Slayer“ Mota, mit einem Sound und Stil, der von Bands wie Black Sabbath, Candlemass und Trouble inspiriert ist.

1992 veröffentlichte die Band ihre erste Kassette, gefolgt von der ersten Demo 1993 (The Fall) und einer weiteren Demo (Peregrination) 1994. Die Band legte dann eine 20-jährige Pause ein, um dann 2015 mit der EP Flames Through Priests zurückzukehren, während das Debütalbum schließlich 2017 erschien (The Cross). Das Album wurde von Whiplash zu einem der zehn besten des Jahrzehnts gewählt.

Nach einer Reihe von EPs, einem Livealbum, einer Single, einer Split (mit drei anderen Bands) und einigen Besetzungswechseln nahm die Band 2021 ihr zweites Album auf, das in den Worten der Band:

„Es beschreibt die neue Ära von The Cross. Wir glauben, dass wir die perfekte Line-Up erreicht haben und dass dieses Album dies in vollen Zügen zeigen wird. Act II ist ein Album, das inmitten der Pandemie geschrieben wurde, wo jedes Mitglied gearbeitet hat getrennt und als wir uns zum ersten Mal wieder vereinten, funktionierte alles sofort großartig. Das Album behandelt eine Vielzahl historischer und mythologischer Themen, von denen einige von Lovecraft und andere von unseren inneren Turbulenzen inspiriert wurden.”

Act II: Walls Of The Forgotten enthält eine Liste wichtiger Gäste, wie Albert Bell (Forsaken, Nomad Son), Leo Stivala (Forsaken), Achraf Loudiy (Aeternam) und Aaron Stainthorpe (My Dying Bride).

Act II: Walls Of The Forgotten wird auf CD, Streaming und digitalem Download erhältlich sein. Hören euch den neuen Song an oder ladet ihn herunter und besuchet für weitere Informationen und Vorbestellungen https://www.pitchblackrecords.com, wo ihr einen kurzen Teaser des Albums sehen könnt.

Act II: Walls Of The Forgotten Tracklist:

1. Behind The Stone Gate

2. Walls Of The Forgotten

3. Beyond The Eyes Of Seth

4. Sonnenstein Castle

5. Umbral

6. Ouroboros

Line-Up:

Eduardo Slayer – Gesang

Paulo Monteiro – Rhythmische Gitarre

Daniel Fauaze – Solo-Gitarre

Leandro Kastiphas – Bass

Louis Fernando – Schlagzeug

The Cross online:

https://www.facebook.com/thecrossdoom