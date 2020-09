Metal Bash Open Air 2021: Cover Bash und das eigentliche Metal Bash Open Air finden an einem Wochenende statt

Metal Bash – Cover Bash – Open Air2021



Powerslave ( Iron Maiden Tribute ), Slayensemble ( Slayer Tribute ), Motörment ( Motörhead Tribute ), Night Light All Stars ( Heavy Metal Cover )



28.05.2021 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage



Metal Bash Open Air 2021

Ost+Front, Death Dealer, Kneipenterroristen, Asomvel, V8 Wankers, Strydegor, Dynamite Roadkill, Angelcrypt, Methedras, Fire, Total Violence, Breathe your Last, The Klempins, Without An Ace, Tonfischsalat



29.05.2021 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage