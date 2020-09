Unheilig: „Wir Sind Alle Wie Eins“ 10″ Vinyl kommt am 09.10.2020

Auch wenn sich Der Graf von Unheilig Ende 2016 in die musikalische Rente zurückgezogen hat, die zahlreichen Fans haben die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben, dass er vielleicht doch eines Tages zurückkommen könnte. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, doch im Falle des Grafen wird sich die Hoffnung der Fans wohl eher nicht erfüllen.

Dennoch kommt Der Graf am 9. Oktober 2020 zurück, wenn auch nur in Form einer streng limitierten Wir Sind Alle Wie Eins 10″ Vinyl. Die Veröffentlichung ist die fast logische Fortsetzung der Sommer-Video-Aktion. Ende Juni 2020 riefen Unheilig und Der Graf ihre Fans auf, Videos einzusenden, um somit Teil eines neuen Wir Sind Alle Wie Eins-Videos zu werden. In Verbindung mit dem sehr emotionalen Song über Zusammenhalt sollten die Video-Snippets in den schweren Zeiten von Corona zu einer Freundschaftsbrücke von Mensch zu Mensch werden. Die Beteiligung der Fans war immens und so erschien das Video am 19. Juli 2020.

Die Band schrieb dazu: „Das neue offizielle Unheilig-Video zum Song Wir Sind Alle Wie Eins ist dank Euch ein Manifest für das Miteinander geworden. Ihr Unheilig-Fans aus aller Welt habt Eure schönsten Momente auf Band festgehalten und eingesendet. Gemeinsam setzen wir nun in Zeiten großer Herausforderungen und Ungewissheit ein Zeichen für Zusammenhalt und Rücksicht. Musik ist unsere Sprache. Unsere Freundschaft kann eine Brücke sein, von Mensch zu Mensch. Denn wir sind alle wie eins.

Vielen Dank an alle Unheilig-Fans!

Wir umarmen euch.“

Die nun kommende 10″ Vinyl ist streng limitiert auf 2020 Stück. Neben dem Titelsong Wir Sind Alle Wie Eins gibt es noch drei weitere Unheilig-Songs auf die Ohren: Geboren Um Zu Leben, Zeit Zu Gehen und Grosse Freiheit. Natürlich alles altbekannte Hits der Band aus Aachen, dennoch wird sich die Scheibe gut in der Unheilig-Sammlung der Fans machen.