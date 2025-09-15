Unheilig: melden sich nach neun Jahren mit neuer Single „Wunderschön“ zurück

Am Freitag erschien endlich die lang ersehnte Comeback-Single Wunderschön.

Das sagt der Graf über seine Comeback-Single Wunderschön:

„Wunderschön ist ein Song über die Freundschaft und Verbundenheit. Und das wunderbare Gefühl und Geschenk, sich nach einer längeren Zeit, in der man sich nicht gesehen hat, wieder in die Arme zu schließen. Erinnerungen zu teilen, sich geborgen zu fühlen, gemeinsam in die Zukunft zu schauen, Zeit miteinander zu verbringen, sich einander nah zu fühlen. Ich glaube, dass wir uns alle nach solchen Momenten und Gefühlen sehnen. Und glücklich sind, wenn wir sie erfahren. Nach meinem Abschied hatte ich diese Momente und diese gemeinsame Zeit. Mit meiner Familie, mit Freunden, mit Menschen, die ich lange Zeit nicht gesehen hatte. Jetzt freue ich mich aber auch ungemein darauf, diese Gefühle und Momente wieder mit meinen Fans teilen zu können. Die ich in all den Jahren natürlich auch vermisst habe. Und mit Menschen, die mir über die ganzen Jahre wichtig geworden sind. Die ich aber in meiner Zeit als Privatperson nicht so häufig gesehen habe. Dieses Wunderschön-Gefühl musste ich einfach in einem Lied festhalten.“

Nach neun langen Jahren meldet sich der Graf mit seiner Formation Unheilig endlich mit neuer Musik zurück und kündigte eine umfangreiche Arena Tour für den Herbst/Winter 2026/2027 an. Ein brandneues Studioalbum mit dem Titel Liebe Glaube Monster wird am 13.03.2026 veröffentlicht. Wunderschön ist der erste musikalische Vorgeschmack auf das neue Album, auf den die Fans seit der Comeback-Ankündigung des Grafen im Februar bereits sehnsüchtig gewartet haben. Und sie werden nicht enttäuscht! Wunderschön knüpft musikalisch nahtlos an die großen emotionalen Songs und Live-Momente an, mit denen sich der Graf und Unheilig in seiner beispiellosen Karriere in die Herzen von Millionen Fans gespielt hatte, bevor im Rahmen eines tief bewegenden Konzertes im Rhein-Energie-Stadion in Köln am 10. September 2016 zunächst der letzte Vorhang fiel. Genau auf den Tag neun Jahre später hebt sich der Vorhang erneut mit der Ankündigung des neuen Albums, der großen Arena-Tournee und der Veröffentlichung der Comeback-Single zwei Tage später. Es beginnt ein neues Kapitel in der bemerkenswerten Geschichte von Der Graf und Unheilig.

Wieder Zurück – Die Comeback Konzerte 2025/26

13.11.2025 Leipzig – Haus Auensee (ausverkauft)

14.11.2025 Leipzig – Haus Auensee (ausverkauft)

20.11.2025 Leipzig – Haus Auensee (ausverkauft)

21.11.2025 Leipzig – Haus Auensee (ausverkauft)

06.12.2025 Hamburg – Inselpark Arena (ausverkauft)

17.12.2025 München – Zenith (ausverkauft)

18.12.2025 München – Zenith (ausverkauft)

20.12.2025 Berlin – Uber Eats Music Hall (ausverkauft)

21.12.2025 Berlin – Uber Eats Music Hall (ausverkauft)

22.12.2025 Köln – Palladium (ausverkauft)

23.12.2025 Köln – Palladium (ausverkauft)

29.12.2025 Oberhausen – Turbinenhalle (ausverkauft)

30.12.2025 Oberhausen – Turbinenhalle (ausverkauft)

08.01.2026 Hamburg – Inselpark Arena (ausverkauft)

09.01.2026 Hamburg – Inselpark Arena (ausverkauft)

15.01.2026 Oberhausen – Turbinenhalle (ausverkauft)

16.01.2026 Oberhausen – Turbinenhalle (ausverkauft)

Wunderschön – Die Comeback Konzerte 2026

04.06.2026 Saarbrücken – Saarlandhalle

05.06.2026 Saarbrücken – Saarlandhalle

06.06.2026 Tettnang am Bodensee – Schlossplatz

07.06.2026 CH – Bern – Festhalle (ausverkauft)

13.06.2026 Berlin – Parkbühne Wuhlheide (ausverkauft)

20.06.2026 Mönchengladbach – Sparkassenpark

26.06.2026 A – Graz – Freiluftarena

27.06.2026 A – Clam – Burg Clam (ausverkauft)

28.08.2026 Dresden – Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)

29.08.2026 Dresden – Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)

Tour Daten Liebe Glaube Monster Arena Tour

14.11.2026 Bremen – ÖVB-Arena

20.11.2026 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

21.11.2026 Bamberg – brose Arena

27.11.2026 Frankfurt – Festhalle Messe Frankfurt

28.11.2026 Erfurt – Messe / Halle 1

03.12.2026 Cottbus – Messe

04.12.2026 Magdeburg – GETEC-Arena

17.12.2026 Köln – Lanxess Arena

18.12.2026 Hannover – ZAG Arena

19.12.2026 Rostock – StadtHalle

28.12.2026 Dortmund – Westfalenhalle 1

16.01.2027 München – Zenith

21.01.2027 CH-Zürich – Hallenstadion

22.01.2027 Kempten – bigBOX Allgäu

29.01.2027 Hamburg – Barclays Arena

30.01.2027 Kiel – Wunderino Arena

05.02.2027 Kassel – Nordhessen Arena

06.02.2027 Berlin – Uber Arena

12.02.2027 Lingen – EmslandArena

13.02.2027 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.02.2027 Mannheim – SAP Arena

19.02.2027 Trier – SWT Arena

20.02.2027 Freiburg – Sick-Arena

25.02.2027 Regensburg – das Stadtwerk.Donau-Arena

26.02.2027 A – Wien – Stadthalle

27.02.2027 A – Innsbruck – Olympiahalle