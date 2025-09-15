Unheilig: melden sich nach neun Jahren mit neuer Single „Wunderschön“ zurück

Am Freitag erschien endlich die lang ersehnte Comeback-Single Wunderschön.
Das sagt der Graf über seine Comeback-Single Wunderschön:
„Wunderschön ist ein Song über die Freundschaft und Verbundenheit. Und das wunderbare Gefühl und Geschenk, sich nach einer längeren Zeit, in der man sich nicht gesehen hat, wieder in die Arme zu schließen. Erinnerungen zu teilen, sich geborgen zu fühlen, gemeinsam in die Zukunft zu schauen, Zeit miteinander zu verbringen, sich einander nah zu fühlen. Ich glaube, dass wir uns alle nach solchen Momenten und Gefühlen sehnen. Und glücklich sind, wenn wir sie erfahren. Nach meinem Abschied hatte ich diese Momente und diese gemeinsame Zeit. Mit meiner Familie, mit Freunden, mit Menschen, die ich lange Zeit nicht gesehen hatte. Jetzt freue ich mich aber auch ungemein darauf, diese Gefühle und Momente wieder mit meinen Fans teilen zu können. Die ich in all den Jahren natürlich auch vermisst habe. Und mit Menschen, die mir über die ganzen Jahre wichtig geworden sind. Die ich aber in meiner Zeit als Privatperson nicht so häufig gesehen habe. Dieses Wunderschön-Gefühl musste ich einfach in einem Lied festhalten.“
Nach neun langen Jahren meldet sich der Graf mit seiner Formation Unheilig endlich mit neuer Musik zurück und kündigte eine umfangreiche Arena Tour für den Herbst/Winter 2026/2027 an. Ein brandneues Studioalbum mit dem Titel Liebe Glaube Monster wird am 13.03.2026 veröffentlicht. Wunderschön ist der erste musikalische Vorgeschmack auf das neue Album, auf den die Fans seit der Comeback-Ankündigung des Grafen im Februar bereits sehnsüchtig gewartet haben. Und sie werden nicht enttäuscht! Wunderschön knüpft musikalisch nahtlos an die großen emotionalen Songs und Live-Momente an, mit denen sich der Graf und Unheilig in seiner beispiellosen Karriere in die Herzen von Millionen Fans gespielt hatte, bevor im Rahmen eines tief bewegenden Konzertes im Rhein-Energie-Stadion in Köln am 10. September 2016 zunächst der letzte Vorhang fiel. Genau auf den Tag neun Jahre später hebt sich der Vorhang erneut mit der Ankündigung des neuen Albums, der großen Arena-Tournee und der Veröffentlichung der Comeback-Single zwei Tage später. Es beginnt ein neues Kapitel in der bemerkenswerten Geschichte von Der Graf und Unheilig.
Wieder Zurück – Die Comeback Konzerte 2025/26
Wunderschön – Die Comeback Konzerte 2026
Tour Daten Liebe Glaube Monster Arena Tour
