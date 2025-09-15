Stonetrip: kündigen ihre neue Single „Postcards“ an

Die Melbourner Hard Rock-Band Stonetrip meldet sich mit ihrer brandneuen Single Postcards zurück, die am 26. September über Golden Robot Records veröffentlicht wird.

Postcards ist eine gefühlvolle Reflexion über Liebe und Distanz – eine Geschichte, die in einer Zeit verwurzelt ist, als es noch keine Mobiltelefone und sozialen Medien gab. Paare waren auf handgeschriebene Postkarten aufgefordert, um die Lücke zu befüllen. Der Song fängt die rohe Emotion von Fernbeziehungen und den Herzschmerz von Trennungen über große Distanzen ein. Ohne persönliche Begegnungen oder Augenkontakt bleibt nur die brutale Ehrlichkeit aus der Ferne, wobei die Worte manchmal auf dem Weg verloren gehen.

Mit der charakteristischen Kraft, den mitreißenden Hooks und der emotionalen Intensität von Stonetrip ist Postcards sowohl nostalgisch als auch bemerkenswert relevant. Der Song zeigt die Fähigkeit der Band, die Energie des Hard Rock mit Verletzlichkeit zu verbinden und zählt zu ihren eindringlichsten Veröffentlichungen bis heute.

Der Ruf von Stonetrip als einer der aufregendsten Rock-Acts Australiens wächst weiter, und die Band beweist einmal mehr, dass ihre Musik tief mit Fans über Generationen hinweg verbunden ist.

Postcards wird am 26. September auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Entstanden aus einer gemeinsamen Leidenschaft für zeitlosen Rock ’n’ Roll, legten Stonetrip mit explosiven Live-Auftritten los, die ihnen schnell eine treue Fangemeinde einbrachten. Ihre Musik vereint treibende Riffs, schwebende Melodien und hymnische Refrains, die Einflüsse der Großen widerspiegeln und gleichzeitig ihren eigenen unverwechselbaren Stil prägen.

Seit ihrem Debüt haben Stonetrip mit einer Reihe dynamischer Singles und ihrer von der Kritik gefeierten selbstbetitelten EP, die über Golden Robot Records veröffentlicht wurde, weiter an Fahrt gewonnen. Songs wie Runaway, Sideways und Nightmare zeigen die Fähigkeit der Band, harte Intensität mit Momenten der Verletzlichkeit und Seele in Einklang zu bringen. Auf der Bühne sind Stonetrip unerbittlich. Ihre Shows bieten das, was man als schweißtreibendes, hochenergetisches Rock-Erlebnis bezeichnet, und erinnern das Publikum daran, warum Live-Musik wichtig ist. Ob bei intimen Clubauftritten oder als Support für große Touring-Acts, die Band hinterlässt stets einen bleibenden Eindruck.

