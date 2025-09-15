Alase: neue Single „The Essence“ nimmt Zuhörer auf eine emotionale Reise mit

Die finnische atmosphärische Progressive-Metal-Band Alase hat einen neuen Song mit dem Titel The Essence veröffentlicht. Dieser Track markiert die erste internationale Zusammenarbeit der Band, da die Gesangsparts von dem schottischen Talent Matt Norriss übernommen werden. The Essence ist ein eingängiger und überraschend geradliniger Song. Die Texte erzählen die Geschichte eines langen Kampfes mit gesundheitlichen Problemen und dem Leben darum herum. Es ist ein Balanceakt zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Dasselbe Thema wird auch in einem filmischen Musikvideo, das von Aarni Visuals erstellt wurde und eine Martial-Arts-Darbietung zeigt, aufgegriffen. Musikalisch gibt es einige Ähnlichkeiten zu modernen Metal-Bands wie Architects und Tesseract, sodass der Song dem Hörer eine emotionale Reise bietet, aber auch eine gute Inspiration für ernsthaftes Headbanging.

Der Gitarrist Janne Lunnas äußert sich zu The Essence: „It’s been a while since our latest EP was released last year. Fortunately we were able to start working on new Alase music again this spring and The Essence was the first new song that became ready to get recorded. We were lucky to get my audio student friend Matt Norriss to perform the vocals on this song. We had an intense six-hour remote session, where Matt was recording his vocal tracks at his Piraxa studio in Scotland and I participated as a producer from my studio in Turenki.

I have started my own audio production company Hidden River Audio this year so it was natural that I did the whole song production but also handled the mixing and mastering on The Essence. This new production process will simplify and speed up the work on Alase’s future releases as well.“

Die finnische Band Alase präsentiert sich als Atmospheric-Progressive-Metal-Band. Ihre Musik ist ein Schmelztiegel verschiedener Genres, wobei der Schwerpunkt auf Melodie und Atmosphäre liegt. Auch Einflüsse außerhalb der Metal-Musik sind stark ausgeprägt. Alase lassen sich musikalisch mit Bands wie Katatonia, A Perfect Circle, The Ocean, Textures und Tesseract vergleichen, um nur einige zu nennen. Das zweite Album der Band, A Matter Of Time, wurde im April 2023 veröffentlicht. Zudem erschien Anfang 2024 eine vier Songs umfassende EP mit dem Titel Beyond Our Imagination.

Alase – aktuelle Besetzung:

Gitarren: Janne Lunnas

Bass: Ari Miettinen

Schlagzeug: Ville Aatsinki

Lyrics: Ninni Swan

Session-Gesang: Matt Norriss

