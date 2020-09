Lüt: Die norwegischen Punkrocker veröffentlichen ihren neuen Song „Viepa“

Der Sommer ist noch nicht vorbei! Vielleicht war der Sommer 2020 nicht der beste unserer Zeit, aber die norwegischen Punks Lüt bringen auf Viepa das Sommerfeeling zurück!

Viepa spiegelt das Lebensgefühl der jungen wilden Punkrocker aus Norwegen wieder, die mit ihren Gitarrenriffs, einem guten Refrain und dem typisch energetischen Lüt Sound zeigen, dass es für junge Menschen keine Grenzen gibt. Denn Viepa klingt wie Freiheit – es ist eine klangliche Erfahrung eines Strandausfluges, bei dem man die Seeluft und die letzten warmen Strahlen der Spätsommersonne genießt.

Was die Band zum Song sagt:

„After playing three concerts, in less than 24 hours in Bergen, Oslo and Gothenburg, we had to ask ourselves; how the hell are we coping with this? This questionbecame the self-examination and the song Viepa. A tribute to the „drive“ you only find inyoung people loving what they do. Viepa is a true rock anthem and takes us back to asummer without restrictions and inhibitions among the best of friends. A personal favoriteon our upcoming album. God, we miss those times..„