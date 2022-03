Tallah: kündigen ihr zweites Album an und veröffentlichen erste Single

Tallahs Ankündigung ein weiteres Album auf die Menschheit loszulassen, kommt schon fast einer Bedrohung gleich, wenn man ihr Debütalbum Matriphagy (10 Millionen Spotify-Streams und 5 Millionen YouTube-Aufrufe) kennt.

The Generation Of Danger, erscheint am 9. September 2022 über Earache Records und wurde erneut mit Produzent Josh Schroeder im Random Awesome Studio aufgenommen.

Mit ihrem faszinierend düsteren Nu-Core-Metal werden sie die Metal-Gemeinde abermals herausfordern und die Bestie, die Tallah erschaffen und losgelassen haben, weiter auszubauen.

Max sagt über das neue Album: „The Generation Of Danger ist eine neue Ära für die Musik von Tallah. Wir sind mit diesem Album insgesamt härter geworden und haben dabei Elemente verwendet, mit denen wir noch nie zuvor experimentiert haben. Es gibt eine Menge neuer Sounds und Songwriting, um zu zeigen, was wir sonst noch tun können, ohne die Härte oder den Kernsound zu opfern, den wir mit Matriphagy etabliert haben.“

Wie schon bei Matriphagy bietet The Generation Of Danger den Fans mehr als nur ein Album mit Nu-Core Metal. Da wäre zum einen Justins gefeierte Fähigkeit zahlreiche Charaktere und Emotionen in seiner herausragenden stimmlichen Wandlung zu verkörpern oder Tallahs atemberaubend turbulente Dynamik, die den Zuhörer fordert. Belohnt werden diejenigen, die sich tiefer mit dem Album und seinem Inhalt beschäftigen.

Justin (Sänger und YouTube Influencer mit Millionen von Zugriffen auf seinen Kanal Hungry Lights) verrät uns ein paar konzeptionellen Feinheiten des Albums: „The Generation Of Danger ist ein Konzeptalbum über einen genialen Wissenschaftler, der es satt hat, unter den Teppich gekehrt zu werden. Nachdem der milliardenschwere Konzern, bei dem er angestellt ist, die Lorbeeren für seine neueste, preisgekrönte Erfindung einheimst, rastet er aus und rächt sich, indem er ihn zwingt, an dem größten Experiment teilzunehmen, das die Welt der Wissenschaft je gesehen hat.“

Tallah haben einen umfangreichen Tourneeplan im Jahr 2022, beginnend mit einer US-Tournee im März, April und Mai zusammen mit All That Remains, Miss May I und Varials. Außerdem wird die Band im August noch einmal über den großen Teich zu den Festivals Bloodstock Open Air und Brutal Assault reisen.

Tallah – The Generation Of Danger – Trackliste:

Mud_Castle The Hard Reset Stomping Grounds The Impressionist Shaken (not stirred) For The Recognition Of Nothing Dicker’s Done Telescope Wendrid Headfirst Thistle How Long

Über Tallah

Die 2018 in Pennsylvania gegründete Nu-Core-Band Tallah vereint die perkussive Kraft des Schlagzeugers Max Portnoy (Sohn von Mike Portnoy) mit der puren Wut des Sängers und YouTube-Sensation Justin Bonitz und der rasenden Geschwindigkeit des Gitarristen Derrick Schneider.

Gegründet mit dem Ziel, den beliebten Sound der Nu-Metal-Sensationen der frühen 2000er Jahre neu zu interpretieren, lassen Tallah Einflüsse von Slipknot, Korn und Linkin Park einfließen und verschmelzen sie gleichzeitig mit einer modernisierten Hardcore-Breitseite, wie die aktuellen Durchstarter Code Orange, Vein, Candy und Fire From The Gods.

Nach der Veröffentlichung ihrer EP No One Should Read This erhielt Max Portnoy den Modern Drummer Award für den Best Up And Coming Drummer 2019, und die Band trat im selben Jahr beim Boomtown Festival auf. Nachdem sie bei Earache Records unterschrieben hatten, nahmen Tallah ihr Debütalbum Matriphagy mit dem Produzenten Josh Schroeder auf. Matriphagy wurde am 2. Oktober 2020 veröffentlicht und erweitert das in No One Should Read This skizzierte Konzept mit einer verstörenden, grafischen Geschichte, die als eine Reihe von sowohl wörtlichen als auch metaphorischen Ereignissen zu verstehen ist. Matriphagy wurde von den Kritikern hoch gelobt und von Slipknot’s Knotfest als eine der „besten Metal-Veröffentlichungen des Jahres bezeichnet„.

Nachdem Tallah 2021 ihre Fans mit der Kollaboration Vanilla Paste beglückt haben, bei der Mitglieder von Chelsea Grin, Fire From The Gods und Guerrilla Warfare mitgewirkt haben, erscheint nun ihr neues Album The Generation Of Danger, am 9. September 2022 über Earache Records.