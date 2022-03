Schandmaul: neues Album kommt am 10.06. und Single veröffentlicht

Schandmaul, die unangefochtene Speerspitze des deutschen Mittelalter-Folk-Rocks, enthüllen ihren neuesten Geniestreich und lassen wahrlich den Knüppel Aus Dem Sack. Das elfte Album der deutschen Ausnahmekünstler erscheint am 10. Juni 2022 via Napalm Records. Mit sechs Top 10 Alben in den deutschen Charts (darunter das #1 Werk Leuchtfeuer, 2016, und zuletzt Artus auf #2, 2019), zwei Nominierungen für den Echo Award, Gold-Status für Traumtänzer (2011) und Unendlich (2014), erfolgreichen Touren und zahlreichen Festivals, wie etwa dem Wave Gotik Treffen, M’era Luna und dem legendären Wacken Open Air, sowie Millionen Streams auf digitalen Plattformen haben sich Schandmaul an die Spitze der Folk-Rock Szene vorgearbeitet. 2022 beweisen sie erneut, dass sie diesen Standpunkt erobert haben, um dort zu verweilen.

Die erste Single und Titeltrack des kommenden neuen Meilensteins, Knüppel Aus Dem Sack, zaubert unmittelbar ein musikalisches Bild aus vergangenen Zeiten gepaart mit klanglicher Moderne und formt daraus eine unschlagbare Symbiose. Die rasant-freche Strophe wird von Thomas Lindners markanter Stimme angetrieben und mündet in einem eingängigen Chorus.