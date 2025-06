Schandmaul: veröffentlichen neuen Song „In Der Hand“

Sie lassen sich durch keine noch so harten Schicksalsschläge aufhalten, stattdessen lodert ihr Feuer stärker denn je! Nachdem Schandmaul kürzlich mit Till Herence ihren neuen Frontmann bestätigt haben, beginnt eine der erfolgreichsten europäischen Mittelalter-Folk-Rockbands nun das nächste Kapitel. Mit In Der Hand veröffentlichen die Süddeutschen den ersten neuen Song seit mehr als zwei Jahren – und liefern eine kraftvolle Hymne ab, auf der sich die Formation heute so entschlossen, spielfreudig und packend wie nie zuvor präsentiert!

„Weder jetzt noch hier sind wir am Ende unserer Reise“, verkünden Schandmaul selbstbewusst im Refrain ihrer brandneuen Single, mit der die Formation nun ihren Weg als Septett fortsetzt. Auf In Der Hand übergibt Thomas Lindner das Mikrofon offiziell an Marco Klingel alias Till Herence, der schon seit fast zwei Jahrzehnten Teil der großen Schandmaul-Familie ist. Nach Tätigkeiten als Merchandise-Verkäufer, Tourbusfahrer und Vocalcoach hat Till die Formation bereits auf ihren letzten Konzerten wie dem vergangenen Folkfield Festival gesanglich unterstützt und sorgt mit seinen charismatischen Vocals für eine weitere, spannende Klangfarbe im typischen Schandmaul-Sound.

Obwohl Thomas seine vor zwei Jahren diagnostizierte Krebserkrankung mittlerweile erfolgreich besiegt hat, entschied sich er sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu diesem Schritt. Neben seiner Beteiligung am Songwriting ist der charismatische Allroundmusiker weiterhin an der Gitarre sowie erstmalig auch am Keyboard zu hören. Ein frischer Wind, mit dem Schandmaul die Gehörgänge ihrer Fans auf In Der Hand ordentlich durchpusten!

Auf In Der Hand erzählen Schandmaul von ihrem bisherigen Pfad. Von Triumph und Niederlagen – und davon, trotz aller Herausforderungen nicht aufzugeben, sondern ihren Weg im mittlerweile 26. Gründungsjahr gemeinsam mit ihren Fans fortzusetzen. Eine Ode an die Freundschaft, den Zusammenhalt und die Verbundenheit mit ihrem treuen Publikum. „Ich bin jetzt über die Hälfte meines Lebens in dieser Band und lasse mich von solchen Tiefpunkten nicht stoppen“, so Thomas Lindner. „Mit der neuen Single zeigen wir, dass wir immer noch voller Ideen stecken und noch viel zu sagen haben. Um uns wird es noch lange nicht leise, versprochen!“

Eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität, der sich auch Till Herence anschließt. „Ich habe die Band in den letzten zweieinhalb Dekaden von außen begleitet und gesehen, was für eine unglaubliche Leidenschaft hier herrscht. Genau davon handelt auch In Der Hand: Das Herz in der Hand zu tragen und für dieselbe Sache zu brennen. Gerade dann, wenn es mal ungemütlich wird. Schon meine ersten Liveshows als Sänger waren für mich eine extrem aufregende Erfahrung. Es ist mir eine Ehre, Schandmaul nun fest am Mikro verstärken zu dürfen und ich freue mich auf das, was noch alles vor uns liegt!“

Eine neue Energie, die Schandmaul auch im Videoclip zu In Der Hand festgehalten haben, der unter der Regie von Filmemacher Mirko Witzki (Subway To Sally, Saltatio Mortis, Beyond The Black) entstand.

Momentan arbeiten Schandmaul auf Hochtouren an ihrem kommenden Album, das für Mitte 2026 geplant ist. Ab Ende Mai ist das Septett auf verschiedenen Festivals zu erleben, auf denen die Band ein neu arrangiertes Live-Set vorstellen und natürlich auch ihre aktuelle Single In Der Hand erstmalig vor großem Publikum performen wird. Und vielleicht kommt im Laufe des Sommers auch noch der eine oder andere neue Song dazu. Man darf gespannt sein!

Außerdem gehen Schandmaul im September mit dem renommierten Folkfield Festival in die dritte Runde. Begleitet wird die Formation erneut von namhaften Freunden und Weggefährten wie dArtagnan, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Korpiklaani, Manntra, Storm Seeker und Kupfergold (13.09.2025, Amphitheater Gelsenkirchen).

Insgesamt stehen für Schandmaul in diesem Jahr über 20 Konzerte auf dem Plan – so viele wie schon lange nicht mehr.

Schandmaul 2025 live:

31.05.2025 Nörten- Hardenberg- Keilertage Festival

08.06.2025 Kranichfeld -Sternenklang Festival

13.06.2025 Abenberg – Feuertanz Festival

14.06.2025 Poyenberg – Irish Folk Festival

20.06.2025 Augsburg – Sommer am Kiez

21.06.2025 Merseburg – Schlossfestspiele

25.07.2025 Bassum – Bassum OA

01.08.2025 Wacken – W.O.A. Festival

02.08.2025 Gössnitz – Gössnitz Open-Air

04.09.2025 Loreley – In Extremo Jubiläumsfestival

13.09.2025 Gelsenkirchen – Folkfield Festival

15.11.2025 Weissenhäuser Strand – Plage Noir Festival

12.12.2025 CH-Pratteln – Eisheilige Nacht

13.12.2025 Stuttgart – Eisheilige Nacht

19.12.2025 Oberhausen – Eisheilige Nacht

20.12.2025 Giessen – Eisheilige Nacht

21.12.2025 Dresden – Eisheilige Nacht

26.12.2025 Braunschweig – Eisheilige Nacht

27.12.2025 Würzburg – Eisheilige Nacht

28.12.2025 Bielefeld – Eisheilige Nacht

29.12.2025 Bremen – Eisheilige Nacht

30.12.2025 Potsdam – Eisheilige Nacht