A/lpaca – Laughter

Artist: A/lpaca

Herkunft: Mantova, Italien

Album: Laughter

Genre: Psych Punk, Noise

Spiellänge: 31:12 Minuten

Release: 16.05.2025

Label: Sulatron Records

Link: https://www.facebook.com/alpacabandMN

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Christian Bindelli

Bass, Gesang – Andrea Verrastro

Keyboards, Gesang – Andrea Fantuzzi

Schlagzeug – Andrea Sordi

Tracklist:

Evil Pawn The Confident Laughter An Encounter Laughter, Us Us Bianca’s Videotape Balance Brano Fantuzzi Empty Chairs Kyrie Who’s In Love Daddy Don’t Talk

Das deutsche Label Sulatron Records ist immer für eine Überraschung gut. Labelchef Sula Bassana bringt kontinuierlich geniale neue Veröffentlichungen unter das Hörervolk, welches sich abseits jeden Mainstreams bewegt. Zuletzt wurde ich mit den finnischen Space Rockern Skyjoggers überrascht, mit denen er zusammen mit seiner Band ein Split-Album veröffentlichte. Dieses Mal sind es die Italiener A/lpaca, die mich echt packen. Mit A/lpaca hat Sulatron Records eine Band im Roster, die wieder einmal ganz anders ist.

Laughter ist das zweite Album der aus Mantova, Italien stammenden Band A/lpaca. Erhältlich ist Laughter über das Label als limitierte CD (300 Stück) und als limitierte schwarze Vinyl (500 Stück). Der Vorgänger Make It Better, 2021 ebenfalls bei Sulatron Records erschienen, ist mittlerweile restlos ausverkauft. Das dürfte wohl bei Band und Label bestimmt ein Lächeln verursacht haben. Nun also das neue Album Laughter. Ich könnte mir vorstellen, dass hier nach kurzer Zeit mit einem Lacher vermeldet wird: ausverkauft!

Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was die Italiener auf Laughter betreiben. Ich werde auch, im Gegensatz zu meiner sonstigen Gepflogenheit, nun keine einzelnen Songs hier herauspicken und beschreiben. Insgesamt wird das Treiben von A/lpaca als Psych Punk von offizieller Stelle beschrieben. Ok, was immer das auch sein sollte. Ich selbst bin ein bekennender The Residents Fan und deren minimalistischer Musik. An manchen Stellen höre ich sogar deren minimalistischen, noisigen Klang heraus. Und trotzdem wäre dieser Vergleich einfach zu wenig, denn in Laughter steckt viel mehr Post-Punk-Kraut-Psych und auch viel Electronic.

Laughter ist sound- und stiltechnisch eine recht wilde Achterbahnfahrt, die bestimmt dem gewohnten Hörempfinden vieler Fans richtig zusetzen könnte. Für mich persönlich ist es eher ein richtiges Kraftwerk (ja, auch im musikalischen Sinne), eine ungewöhnliche Begegnung / An Encounter mit großartigen und irrwitzigen Musikern, die mir mit diesem Werk eine große Freude und zumindest ein Lächeln ins Gesicht bringen. Ich fühle mich wie in der Endlosspur von Bianca’s Videotape und versuche die Balance zu halten. Aber irgendwie versuche ich mir selbst zu sagen: Don’t Talk about. Daher schweige ich nun.