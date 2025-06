Iron Savior: unterschreiben bei Perception; enthüllen digitale Single ‚Eye Of The World [2025 Version]‘

Iron Savior zählen zu den Veteranen und Wegbereitern der traditionellen Power-Metal-Szene und stehen seit knapp drei Jahrzehnten mit an deren Spitze. Gegründet wurde die Hamburger Combo 1996 von Gitarrist/Sänger Piet Sielck, woraufhin sie sich mit ihrer mitreißenden Mischung aus klassischem Power Metal und Sci-Fi-Texten rasch einen Namen machte. Ihre Frühwerke, die die Geschichte von einem Raumschiff, das den Bandnamen trägt, erzählen, waren bei Fans, die auch ein Faible für Fantasy besitzen, schon damals in aller Munde – und daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Anziehungskraft ihrer frühen Klassiker – Iron Savior [1997], Unification und Interlude [beide 1999], Dark Assault [2001], Condition Red [2002] sowie Battering Ram [2004] – ist nach wie ungebrochen, weshalb jene Platten eines Tages gänzlich vergriffen waren.

Um den Hunger ihrer Anhängerschaft weiterhin stillen zu können, haben Iron Savior, zu denen mittlerweile neben Sielck auch Gitarrist Joachim Küstner und eine Rhythmusfraktion um Schlagzeuger Patrick Klose und Bassist Patrick Opitz, das neueste Mitglied, zählen, das Material aus ihren Noise-Records-Zeiten [1997-2004] jedoch nicht einfach erneut aufgenommen. Sie haben den ursprünglichen Songs eine zusätzliche Portion Enthusiasmus verliehen. Kein Wunder, dass Teil 1 und 2 der Reforged-Trilogie immensen Anklang im Iron-Savior-Fanlager fanden! Umso mehr freut sich das Quartett, die Veröffentlichung des abschließenden dritten Teils der Neuaufnahmen-Serie ankündigen zu können.

Das am 22. August 2025 erscheinende Reforged – Machine World bietet aber nicht nur neuinterpretierte Tracks, sondern zusätzlich eine Coverversion von Judas Priests Starbreaker, mit dem Iron Savior gekonnt eine Brücke zu ihrer alten Tradition schlagen, den ‚Metal-Göttern‘ regelmäßig Tribut zu zollen. Obendrein feiert die Truppe mit der kommenden Doppel-CD/LP ihren Einstand bei Perception, dem vielversprechenden neuen Familienmitglied aus dem Hause Reigning Phoenix Music, wo Iron Savior mit anderen bekannten Acts wie Danko Jones, den Grailknights, J.B.O. oder Serious Black unter einem Dach (wieder)vereint sind. Aufgenommen und produziert wurden die 16 enthaltenen Stücke von Sielck im Hamburger Powerhouse Studio. Der Frontmann selbst kümmerte sich abschließend auch um Mix, Mastering und Artwork/Layout des Albums.

Piet kommentiert: „Nachdem ich bei AFM Records über viele Jahre mit Nils Wasko und Jochen Richert [Geschäftsführer] zusammengearbeitet habe, musste ich nicht zwei Mal nachdenken, als es um die Wahl eines neuen Partners ging. Anhaltender Erfolg, Charteinstiege und drei zufriedene Parteien – Band, Fans und Label – sind mehr als genügend Gründe, den beiden zu Perception zu folgen und sich der Reigning-Phoenix-Music-Familie anzuschließen. Auf mindestens 15 weitere erfolgreiche Jahre!“

Labelstratege Wasko fügt hinzu: „Wir sind unglaublich dankbar für Iron Saviors Vertrauen und mindestens genauso glücklich, bei Perception mit Piet und seinen Bandkollegen weiterarbeiten zu können. Gemeinsam haben wir bereits langfristige Pläne geschmiedet, weshalb ich verraten kann, dass sich Iron Savior gerade erst am Anfang ihrer Reise in neue außergalaktische Sphären befinden. Das letzte Reforged-Kapitel ist ein mehr als würdiger Wegbereiter hin zu ihrem nächsten regulären Studioalbum. Power- und Melodic-Metal-Fans, begebt euch an Bord!“

Reforged – Machine World Tracklist:

01. Never Say Die [von Dark Assault; 2001]

02. Eye Of The World [von Dark Assault; 2001]

03. Walls Of Fire [von Condition Red; 2002]

04. Time Will Tell [tvon Battering Ram; 2004]

05. Dragons Rising [von Dark Assault; 2001]

06. Stonecold [von Interlude [EP]; 1999]

07. Machine World [von Battering Ram; 2004]

08. Stand Against The King [von Battering Ram; 2004]

09. Break It Up [von Iron Savior; 1997]

10. Contortions Of Time [von Interlude [EP]; 1999]

11. Wings Of Deliverance [von Battering Ram; 2004]

12. Touching The Rainbow [von Interlude [EP]; 1999]

13. I Will Be There [von Condition Red; 2002]

14. Forevermore [von Unification; 1999]

15. H.M. Powered Man [von Battering Ram; 2004]

16. Starbreaker [Judas-Priest-Cover]

Formate:

– RPM-EU-exkl. Bundles: 2LP-Vinyl ODER 2CD-Digipak + Patch

– 2CD-Digipak

– Starbreaker-blaues 2LP-Vinyl [alternatives Cover]

– digital

Die Ankündigung wird von Eye Of The World [2025 Version], der ersten Single des ‚getunten’ Albums, die ursprünglich aus Iron Saviors 2001er-Werk Dark Assault stammt, begleitet.

„Ich war eigentlich nie zufrieden mit dem Song. Er wollte einfach nicht so richtig zünden. Seine neue Version ist aber definitiv ein Hit, weshalb wir uns für sie als erste Single entschieden haben“, so Sielck.

Kürzlich noch auf den italienischen Bühnen zu sehen, besteht Iron Saviors restliches Livejahr aus ausgewählten Festivalshows, die sie u.a. zum Metal Hammer Paradise führen werden.

Iron Savior live:

31.05.2025 DE Utersum – Sunset Bash

21.06.2025 DE Siegburg – Kubana Live Club (w/ Mystic Prophecy, Generation Steel)

28.06.2025 DE Weselberg – Sicking High Rock

05.07.2025 DE Wieslet – Datscha Open Air

29. – 31.08.2025 GR Volos – Golden R. Festival

13.09.2025 DE Bisingen – Umsonst & Draußen Zollernalb

18.10.2025 MX Monterrey – Cacique Metal Fest

07./08.11.2025 NL Apeldoorn – Brainstorm Festival

28./29.11.2025 DE Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

Iron Savior sind:

Piet Sielck – Gesang, Gitarre

Joachim Küstner – Gitarre

Patrick Opitz – Bass

Patrick Klose – Schlagzeug