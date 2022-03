Lords Of The Trident: brandneue Single der US-Helden

Am 1. April (kein Scherz!) erscheint mit The Offering nun das fünfte Album der Band. Für treue Fans oder solche, die es noch werden wollen, haben sich Lords Of The Trident nun etwas ganz Besonderes ausgedacht: Wer sie auf Patreon unterstützt, darf sich nicht nur auf eine Schatzkiste voller Belohnungen freuen, sondern kommt auch ab sofort in den Hörgenuss von The Offering sowie aller bisheriger Alben. Obendrauf gibt es auch noch Internet-exklusive Singles, Live-Bootlegs und allerlei anderen Content von der Band höchstpersönlich. 100 % aller Einnahmen fließen direkt zur Band um weitere Live-Auftritte, neue Extras für die Fans und das Überleben in diesen aufregenden Zeiten für die Musikszene zu ermöglichen.

Für einen Eindruck des neuen Albums hauen Lords Of The Trident außerdem ein brandneues Musikvideo zur Single These Tower Walls raus. Schaut es euch direkt hier an:

Über den Song sagt die Band:

“Den Videodreh für These Tower Walls mussten wir wegen COVID ganze dreimal verschieben, und als wir endlich drehen konnten, steckten wir knietief in der Omikron-Welle… Wir waren uns also nicht allzu sicher, ob überhaupt jemand auftauchen würde. Umso geehrter waren wir, so viele Fans zu sehen, die zum Videodreh kamen, um mitzumachen. Einige von ihnen haben wirklich lange Reisen dafür auf sich genommen. Wir haben von vielen Bands gehört, dass sie sich darüber beschwert haben, dass in den während COVID gedrehten Musikvideos alle mit Masken zu sehen sein werden und dass das immer eine Erinnerung an diese harte Zeit sein würde. Uns aber erinnert es viel mehr daran, wie viel unsere Fans auf sich nehmen, um die Band zu supporten. Wir sind wirklich dankbar!”

Die Jungs, die sich die Bühne unter anderem schon mit Bands wie Unleash The Archers, 3 Inches Of Blood oder Sevne Kingdoms geteilt haben, sind ein Garant für hochenergetische, Pyrotechnik-geladene Shows mit Headbang-Garantie. Um auch in diesen Zeiten allen Fans das Gefühl eines Metal-Live-Erlebnisses bestmöglich zu vermitteln, veranstalten Lords Of The Trident Livestreams und produzieren unermüdlich Videocontent. Jetzt also steht der fünfte Longplayer The Offering in den Startlöchern – für alle Mosh-Liebhaber bedeutet das eine Freifahrkarte nach Valhalla und eine gehörige Portion kraftvollen Metal, gemastert von Jacob Hansen (u.a. Primal Fear, Destruction, Heaven Shall Burn), auf die Ohren!

“The Offering ist für uns als Band definitiv ein großes Risiko. Es ist das komplexeste und technisch versierteste Album, das wir je gemacht haben, unser erstes Album mit Jacob Hansen hinter dem Mischpult UND unser erstes Konzeptalbum. Es erzählt eine tragische Geschichte – das kennen Fans unseres Genres so vielleicht noch nicht. Aber ganz ehrlich, wir könnten nicht glücklicher mit dem Ergebnis sein. Wir haben dieses Album erschaffen, um die Grenzen unserer Musik auszutesten und gleichzeitig auf gute Hooks zu setzen, und wir haben das verdammt gut hinbekommen. Wir wissen, dass euch diese Erzählung gefallen wird, die wir da gesponnen haben. ‘Sit with me now, and watch as the story unfolds…’”

Folge der Band online:

http://www.LordsOfTheTrident.com

https://www.facebook.com/lordsofthetrident/