Dark Sarah: kündigen ihr Album „Attack Of Orym“ für den 27.01.2023 an

Dark Sarah ist eine finnische Melodic-Metal-Band, die von Sängerin Heidi Parviainen gegründet wurde. Sie begann mit der Arbeit an Dark Sarahs Debütalbum Behind The Black Veil, nachdem sie 2012 die Entscheidung getroffen hatte, ihre alte Band Amberian Dawn zu verlassen. Dark Sarahs Stil kann als melodischer und cineastischer Metal beschrieben werden. Die Alben sind Konzeptalben, die eine fortlaufende Geschichte erzählen. Die ersten drei Alben Behind The Black Veil, The Puzzle und The Golden Moth bilden die Trilogie The Chronicles. Zu jedem Album wurde auch ein kurzes Buch geschrieben, um das immersive Erlebnis zu unterstützen.

Dark Sarah hat mittlerweile vier Studioalben veröffentlicht (Behind The Black Veil, The Puzzle, The Golden Moth, Grim) und jedes einzelne wurde per Crowdfunding auf Indiegogo finanziert und erhielt die volle Unterstützung der Fans. Dark Sarah werden ihr fünftes Studioalbum Attack Of Orym, das ebenfalls vollständig über Indiegogo finanziert wurde, am 27.01.2023 veröffentlichen. In den zehn Jahren haben sich Dark Sarah eine starke Fangemeinde in Europa erspielt und sich einen festen Platz in der Symphonic Metal- und Melodic Metal-Szene gesichert.

In Finnland tourte die Band bereits mit Sonata Arctica und unterstützten Within Temptation in Oulu. Außerdem traten sie auf Festivals wie dem Metal Female Voices Fest in Belgien, dem Brainstorm Festival in den Niederlanden, dem John Smith Festival und dem Tuska Festival in Finnland auf.

Diskografie:

Behind The Black Veil (Inner Wound Recordings 2015)

The Puzzle (Inner Wound Recordings 2016)

The Golden Moth (Inner Wound Recordings 2018)

Grim (Napalm Records 2020)

Attack Of Orym (Riena Productions – Blood Blast Vertrieb 2023)

Dark Sarah Line-Up 2022:

Heidi Parviainen– Gesang, Songwriting, Lyrics, Story

Sami Salonen – Gitarre

Henrik Airaksinen – Keyboard, Gitarre

Rude Rothstén – Bass

Thomas Tunkkari – Schlagzeug

Frühere Mitglieder:

Erkka Korhonen – Gitarre, (Raskasta Joulua) Dark Sarah Mitglied auf Behind The Black Veil, The Puzzle, The Golden Moth, Grim Alben

JP Leppäluoto– Gesang (ex Charon), Dark Sarah Mitglied auf dem The Golden Moth Album

Jukka Koskinen– Bass (Wintersun, Nightwish, ex Amberian Dawn), Dark Sarah Mitglied auf dem Behind The Black Veil Album

Lauri Kuussalo – Schlagzeug, Dark Sarah-Mitglied auf dem Behind The Black Veil Album

Gäste, die auf Dark Sarah-Alben zu hören sind:

JP Leppäluoto (ex Charon), Manuela Kraller (ex Xandria), Ingas Scharf (Van Canto), Charlotte Wessels (ex Delain), Tony Kakko (Sonata Arctica), Zuberoa Aznárez (Diabulus in Musica), Marco Hietala (ex Nightwish), Kasperi Heikkinen (Beast in Black, ex U.D.O, ex Amberian Dawn), Mark Jansen (Epica)

Attack Of Orym Tracklist:

1. Intro

2. Attack Of Orym ft. Mark Jansen

3. Invincible

4. B.U.R.N.

5. Warning Sign

6. Goth Disco

7. Delirium ft. Kasperi Heikkinen

8. Piece Of My Heart

9. Breaking Free

10. Hero And A Villain

https://www.facebook.com/DarkSarahHQ/

https://darksarah.com/