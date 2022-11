U.D.O.: veröffentlichen neuen Clip zu „Holy“ aus Best-Of-Compilation „The Legacy“

Zum Abschluss eines besonderen Jubiläumsjahres (35 Jahre U.D.O. und der 70. Geburtstag von Udo Dirkschneider im April) feiern die deutschen Heavy Metal-Titanen heute die Veröffentlichung ihrer Best-Of-Compilation The Legacy auf AFM Records.

The Legacy beweist eindrucksvoll, dass U.D.O. während ihrer gesamten Karriere für Klassiker-Garanten stehen. Die Langlebigkeit und Qualität ihrer Veröffentlichungen sind in der Heavy Metal-Szene nahezu unerreicht. Bei einem so umfangreichen und hochkarätigen Katalog wie dem von U.D.O., fällt die Auswahl für solch eine Zusammenstellung mehr als schwer. The Legacy ist bei weitem die umfangreichste Retrospektive, die die Band je veröffentlicht hat: Mit 29 Songs, die von allen U.D.O.-Studioalben stammen, plus 4 raren Bonussongs, die vielen Fans der Band noch nicht bekannt sein dürften, gibt The Legacy einen Einblick in das beeindruckende Schaffen einer der einflussreichsten, stilprägendsten Bands unserer Zeit.

Zur Feier des Tages, haben U.D.O. einen Visualizer Clip zum Song Holy online gestellt, der auf dem gleichnamigen, 7. Studio Album der Band von 1999 erschienen ist:

