U.D.O.: kündigen„Best-of“-Compilation „The Legacy“ an

Zum Abschluss eines besonderen Jubiläumsjahres (35 Jahre U.D.O. und der 70. Geburtstag von Udo Dirkschneider im April) veröffentlichen die deutschen Heavy Metal-Legenden U.D.O. am 18. November 2022 eine umfangreiche, karriereübergreifende ‚Best-of‘-Compilation mit dem Titel The Legacy.

Bei einem so umfangreichen und hochklassigen Katalog wie dem von U.D.O., fällt die Auswahl für solch eine Zusammenstellung mehr als schwer. The Legacy, bei weitem die umfangreichste Retrospektive, die die Band je veröffentlicht hat: Mit 29 Songs, die von allen U.D.O.-Studioalben stammen, plus vier raren Bonustracks, die viele Fans der Band noch nicht kennen dürften, gibt The Legacy einen Einblick in das beeindruckende Schaffen einer der einflussreichsten, stilprägendsten Bands unserer Zeit. Es beweist, dass U.D.O. während ihrer gesamten Karriere Klassiker produziert haben. Ihre Langlebigkeit und die Qualität ihrer Veröffentlichungen sind in der Heavy Metal-Szene nahezu unerreicht.

Der auf The Legacy enthaltene rare Track Dust And Rust (ursprünglich vom 2013er U.D.O. Album Steelhammer) wurde jetzt online gestellt:

The Legacy Tracklist:

CD 1:

01. Fear Detector

02. Metal Never Dies

03. Wilder Life (rare bonus track)

04. Pandemonium

05. One Heart One Soul

06. Make The Move

07. What A Hell Of A Night (rare bonus track)

08. Pain

09. Decadent

10. Falling Angels (rare bonus track)

11. Metal Machine

12. Steelhammer

13. Dust And Rust (rare bonus track)

14. I Give As Good As I Get

15. Rock’n’Roll Soldiers

16. Dominator

CD 2:

01. Mastercutor

02. Vendetta

03. 24/7

04. Blind Eyes

05. Man And Machine

06. Like A Lion

07. Shout It Out

08. Holy

09. Freelance Man

10. Independence Day

11. Metal Eater

12. Future Land

13. Blitz Of Lightning

14. We’re History

15. Break The Rules

16. Go Back To Hell

17. They Want War

