Rock Hard Festival 2023: im Amphitheater Gelsenkirchen vom 26. bis 28. Mai 2023

40 Jahre Rock Hard, 20 Jahre Rock Hard Festival. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist! Und die ersten Bands stehen auch schon fest. Mit Michael Schenker wird der namhafteste Hardrock-Gitarrist Deutschlands erneut seine Visitenkarte in Gelsenkirchen hinterlegen. „Schenker zuzuschauen, ist mindestens so spannend wie vor 40 Jahren, er ist in absoluter Top-Form. Darauf freuen wir uns!“, kommentiert Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann die Verpflichtung von MSG.

Psychotic Waltz holen hingegen nicht nur ihr abgesagtes 2020er-Gastspiel mit der Live-Premiere von The God-Shaped Void nach, sondern werden sicher auch den einen oder anderen Klassiker aus ihrer besten Phase Anfang der Neunziger einplanen. Zu dieser Zeit hatten auch Depressive Age ihr Momentum, als die Ostberliner kurz nach dem Mauerfall mit progressivem Thrash der Extraklasse überzeugten. Der Auftritt auf dem RHF ist die erste Open-Air-Reunion-Show seit der Auflösung der Band 1996. Holy Moses um Kult-Shouterin Sabina Classen drehen mit einem letzten Album im Gepäck hingegen ihre Abschiedsrunde. Formstark präsentiert sich zurzeit die Todesmetall-Legende Benediction.

Trotz eines starken letzten Albums muss man Discharge in erster Linie als Legenden bezeichnen. Die UK-Punks (Hear Nothing See Nothing Say Nothing) wurden von unzähligen namhaften Metal-Bands gecovert (u.a. Metallica, Anthrax, Arch Enemy, Machine Head…) und sind ebenfalls zum ersten Mal im Amphitheater zu Gast. Legion Of The Damned möchten im Nordsternpark Album-Premiere feiern. Und Energie hoch zehn versprechen selbstredend auch die deutschen Thrash-Biester Knife.

Jubiläum hin oder her – es ist wie immer ein handverlesenes Programm aus dem Hauptquartier der Rock Hard Redaktion!

Rock Hard Festival 2023

Bisher bestätigte Bands:

Michael Schenker Group

Psychotic Waltz

Benediction

Holy Moses

Discharge

Legion Of The Damned

Depressive Age

Knife

Die 3-Tages-Tickets kosten 119,90 Euro inklusive aller Gebühren.

Ticketlink: https://shop.rockhard.de/de-de/rock-hard-festival/

Fragen zum Thema „Tickets“ beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:

www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival