Helmet: kündigen neues Album „Left“ an und bringen neue Single

Die legendäre Alternative-Metal-Band Helmet kehrt mit ihrem lang erwarteten neuen Album Left zurück, das am 10. November veröffentlicht wird. Die Band, bestehend aus Frontmann Page Hamilton, Schlagzeuger Kyle Stevenson, Gitarrist Dan Beeman und Bassist Dave Case, präsentiert ihren charakteristischen, riffgeladenen Rock und aufwühlenden Texte, die Fans seit über drei Jahrzehnten begeistern.

Die erste Single Holiday ist ab sofort erhältlich und zeigt die unverblümte und eindringliche Ausdrucksweise von Helmet. Die Band hinterlässt beim Hörer einen bleibenden Eindruck und regt dazu an, die Welt um sich herum zu hinterfragen.

Das neue Album Left präsentiert Helmets straffe, muskulöse und direkte musikalische Landschaft. Jeder Snare-Knall fühlt sich wie ein Gewehrschuss an, jedes Solo wie eine Manifestation einer Tollwut-induzierten Psychose. Das Album, produziert von Page Hamilton zusammen mit Jim Kaufman und Mark Renk und gemastert von Howie Weinberg, enthält elf Songs, die schlanker und gemeiner sind als frühere Werke der Band.

Fans können das Album bereits vorbestellen, das in verschiedenen Formaten, darunter CD-Digisleeve, 1LP Black Vinyl und limitiertes 1LP Transparent Vinyl, erhältlich sein wird.

Die Look Left-Tour von Helmet findet von September bis Dezember statt und führt die Band durch die USA und Europa. Die Vorfreude auf das neue Album steigt und die Fans können sich auf energiegeladene Live-Auftritte freuen.

Helmet sind seit den späten 80er-Jahren eine feste Größe im Musikgeschehen. Mit Alben wie Strap It On und dem Gold-zertifizierten Meantime hat die Band den Untergrund und die Metal-Szene maßgeblich geprägt. Nach einigen Jahren Pause reformierte sich die Band und veröffentlichte weitere erfolgreiche Alben wie Size Matters, Monochrome, Seeing Eye Dog und Dead To The World.

