Wolves At The Gate: kündigen „Lost In Translation“-Coveralbum an, das am 22.09.2023 über Solid State Records erscheint

Anfang des Sommers haben Wolves At The Gate ihre großartige Coverversion von Twenty One Pilots‚ Heathens veröffentlicht. Danach folgte ihre Version von Attack von Thirty Seconds To Mars und dann ihre Version von Stupid Deep von Jon Bellion.

Jetzt haben sie Lost In Translation angekündigt, ein komplettes Coveralbum, das diese drei Songs und einige weitere enthält, wie zum Beispiel ihre Version von Incubus‚ Hit Pardon Me. Lost In Translation erscheint am 22. September über Solid State Records.

„Ein offensichtliches Thema dieser Covers ist die Einzigartigkeit jedes einzelnen Künstlers, und Incubus ist da keine Ausnahme“, sagt Sänger/Gitarrist Steve Cobucci über die neueste Coverversion „Wir alle haben Erinnerungen daran, wie wir die Band zum ersten Mal gehört haben und wie inspirierend ihre Kreativität ist. Ich persönlich erinnere mich an den Kauf der Live at Red Rocks DVD, die ich mir mehr als einmal angesehen habe. Ich erinnere mich nur daran, wie unglaublich Brandons Gesang bei einem anderthalbstündigen Set war. Ich konnte auch nicht glauben, wie Mike als einziger Gitarrist solch unglaubliche und gewaltige Klänge erzeugen konnte“.

Seht euch das Video zu Pardon Me (Incubus – Cover) hier an:

Er fährt fort: „Es ist schwierig zu erklären, wie Incubus klingt, weil sie so einzigartig sind. Es ist immer ein gewagter Schritt, als Künstler etwas so Eigenes und Originelles zu schaffen, aber es zahlt sich unglaublich aus, wenn man so talentierte Musiker wie die Jungs von Incubus hat. Das Gitarrenspiel von Mike Einziger ist ebenso unglaublich wie der Gesang von Brandon Boyd. Ihre Kunstfertigkeit machte den Song zu einer Herausforderung und gleichzeitig zu einem spannenden Projekt. Die Aufnahmen zu diesem Song haben Spaß gemacht, weil wir alle musikalisch Dinge tun konnten, die wir in unserer eigenen Musik noch nicht so oft ausprobiert haben. Der komplizierte Gesang in der Strophe, der Chop-and-Stop-Drumbeat und der kraftvolle Refrain waren Elemente, die wir gerne nachgebaut und interpretiert haben.“

Lost In Translation – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Heathens (Twenty One Pilots – Cover)

2. Breaking The Habit (Linkin Park – Cover)

3. Sweetness (Jimmy Eat World – Cover)

4. Pardon Me (Incubus – Cover)

5. When I Was Older (Billie Eilish – Cover)

6. Stupid Deep (Jon Bellion – Cover)

7. The Pretender (Foo Fighters -Cover)

8. Apocalypse Please (Muse – Cover)

9. Diamond Eyes (Deftones – Cover)

10. Attack (Thirty Seconds To Mars – Cover)

Pre-Order Lost In Translation: hier

Wolves At The Gate online:

https://www.wolvesatthegate.com/

https://www.facebook.com/wolvesatthegate

https://www.instagram.com/wolvesatthegate/