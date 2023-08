Eclipse: haben die Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums „Megalomanium“ für den 01.09.2023 angekündigt

Sänger Erik Mårtensson erklärt die Bedeutung hinter dem Albumtitel:

„Seit dem letzten Album Wired haben wir das Glück, vor vielen verschiedenen Zuschauern auf der ganzen Welt spielen zu können. Egal wo wir sind, wir finden immer einen Weg, um mit Menschen über die ursprünglichen Wurzeln des Rock ’n‘ Roll Musik in Kontakt zu treten. Megalomanium ist genau das: Eclipse ist eine Hommage an die ganze Bandbreite, die unsere immer größer werdende Fangemeinde durch die Elemente aus dem Katalog der Band ist, aber auch der Mut, sich in neue, unerforschte Gebiete und Sounds zu wagen. Megalomanium ist ein Album voller Band-DNA, ein furchtloser Sprung in das tiefe Ende des Pools – oder in diesem Fall in den Siljan-See, der die Insel in der Mitte Schwedens umgibt, wo wir all unsere Musik aufnehmen.“

Sehr euch das Video zu The Hardest Part Is Losing You hier an:

In den letzten zehn Jahren hat die Band dank ihres herausragenden Songwritings und ihrer energiegeladenen Auftritte mit jeder Albumveröffentlichung ein immer größeres Publikum erreicht. Ihre letzten Tourneen brachten sie auf Bühnen in Japan, Australien, den USA und in ganz Europa, einschließlich einiger der weltweit größten Heavy-Rock-Festivals wie dem Wacken Open Air, Graspop und Sweden Rock. Im Kern ist Eclipse eine Heavy-Rock-Band mit massiven Hooks und einer Anziehungskraft, die über Genres hinausgeht. Zusätzlich zu ihren zahlreichen Headline-Touren waren Eclipse im Laufe der Jahre auch für eine Vielzahl von Bands als Support unterwegs, darunter Aerosmith, My Chemical Romance und Scorpions.

„Ich finde es toll, dass wir heute eine so vielfältige Anhängerschaft haben“, sagt Mårtensson. „Wir haben uns bemüht, uns mit jedem Album sowohl in Bezug auf den Sound als auch auf das Songwriting weiterzuentwickeln, und unsere Fans sind offensichtlich froh, dass sie uns auf diesem Weg begleiten können. Und was noch besser ist, sie haben immer wieder einen Haufen ihrer Freunde eingeladen. Den Beweis dafür sehen wir jeden Abend.“

Der Beweis liegt auch in den Zahlen. Eclipse haben weit über 100 Millionen Online-Streams und ungefähr eine halbe Million monatliche Hörer bei den großen Musikdiensten, was sie zu einer der größten Rockbands der letzten Jahre in Schweden macht.

Megalomanium – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Hardest Part Is Losing You

2. Got It!

3. Anthem

4. Children Of The Night

5. Hearts Collide

6. I Don’t Get It

7. The Broken

8. So Long, Farewell, Goodbye

9. High Road

10. One Step Closer To You

11. Forgiven

Eclipse – Megalomanium

Label: Frontiers Music/Soulfood

Release-Datum: 01.09.2023

Vorbestellen: https://orcd.co/megalomanium

Tourdaten:

Eclipse/H.E.A.T. Co-Headlining



01.09. Bochum – Zeche

02.09. Karlsruhe – Substage (W. Axxis, not H.E.A.T.)

03.09. Frankfurt Am Main – Das Bett

05.09. Wien, Austria – Szene

06.09. München – Backstage

07.09. Erlangen – E-Werk

08.09. Regensburg – Eventhall Airport Obertraubling (Eclipse only)

12.09. Solothurn, Switzerland – Kofmehl

13.09. Stuttgart – Im Wizemann

14.09. Bensheim – Rex

16.09. Leipzig – Hellraiser

17.09. Hamburg – Grünspan

18.09. Berlin – Frannz Club

Eclipse – Line-Up:

Erik Mårtensson – Gesang

Magnus Henriksson – Gitarren

Philip Crusner – Schlagzeug

Victor Crusner – Bass

Eclipse online:

https://www.eclipsemania.com

https://www.facebook.com/EclipseSweden

http://instagram.com/eclipse_sweden