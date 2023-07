The Hives: neue Single „Rigor Mortis Radio“ ist da

Nachdem sie zusammen mit den Arctic Monkeys die Stadien in ganz Großbritannien zum Beben gebracht haben und letzten Monat einen monumentalen Auftritt auf der Other Stage des Glastonbury Festivals hatten, veröffentlichen The Hives nun ihre brandneue Single Rigor Mortis Radio – die dritte Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten Album The Death Of Randy Fitzsimmons, das am 11. August über Fuga erscheint.



Rigor Mortis Radio ist ein echter Stomper, ein mitreißender Singalong, der ständig den Gang wechselt. Es folgt auf die erhabenen vorherigen Singles Bogus Operandi und Countdown To Shutdown.

In den fünfundzwanzig Jahren, in denen The Hives ihren Siegeszug um die Welt angetreten haben, haben sie Stadien ausverkauft und die Bühne mit allen geteilt, von AC/DC bis zu den Rolling Stones. Spin nennt The Hives „die beste Live-Band des Planeten“ und Howlin‘ Pelle „den größten Frontmann des Rock„, und die BBC bezeichnete die Band als „Naturgewalt„. Der Rolling Stone kürte Veni Vidi Vicious zu einem der 100 besten Alben des Jahrzehnts und Hate To Say I Told You So schaffte es in die Top 500 Songs der 2000er Jahre von Pitchfork. Sie haben weltweit Millionen von Alben verkauft und wurden mehrfach von der RIAA mit Gold ausgezeichnet. Seit Lex Hives hat die Band 2019 die Doppel-A-Seite I’m Alive / Good Samaritan sowie ein Live-Album über Third Man Records veröffentlicht und eine Reihe von weltweiten Tourneen unternommen. The Death Of Randy Fitzsimmons markiert eine wahre Renaissance.

Zum neuen Album erklärt Frontmann Howlin‘ Pelle Almqvist: „Es gibt keine Reife oder so einen Scheiß, denn wer zum Teufel will schon reifen Rock’n’Roll? Das ist immer der Punkt, an dem die Leute etwas falsch machen, finde ich. Es ist wie Rock’n’Roll, nur erwachsener“, das will niemand! Das nimmt buchstäblich das Gute aus der Sache heraus. Rock’n’Roll kann nicht erwachsen werden, er ist ein ewiger Teenager und dieses Album fühlt sich genau so an, was an unserer Begeisterung liegt – und die kann man nicht vortäuschen.“

Bassist The Johan And Only schließt sich Chris Dangerous , Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson und Howlin‘ Pelle als Vollmitglied von The Hives an, nachdem Dr. Matt Destruction die Band verlassen hat. Der Produzent Patrik Berger fängt die Punk-Energie und den Hang zu Hits der Band mit seinen eigenen Wurzeln in der schwedischen Punkszene und seiner Arbeit mit Lana Del Rey, Robyn und Charli XCX ein.

The Death Of Randy Fitzsimmons wird digital, auf CD und auf Vinyl erhältlich sein. Eine spezielle, limitierte Auflage des Glow In The Dark-Vinyls mit Poster wird exklusiv über den bandeigenen Webstore erhältlich sein.