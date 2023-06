The Hives: veröffentlichen neue Single „Countdown To Shutdown“

The Hives haben die Single Countdown To Shutdown veröffentlicht, die zweite Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten Album The Death Of Randy Fitzsimmons, das am 11. August über den weltweit führenden Musikvertrieb FUGA erscheint. Countdown To Shutdown ist ein feuriger Track mit bedrohlichen Gitarrenriffs und elektrischem Gesang von Frontmann Howlin‘ Pelle Almqvist. Er folgt auf den „guten altmodischen Rock-Stampfer“ (Vulture) Bogus Operandi, der von Rolling Stone, The Needle Drop, SPIN, Loudwire, Stereogum und anderen Kritikern gelobt wurde. Die Band hat beide Songs letzte Woche in einem Special für Howard Sterns Sirius XM-Kanal live aufgeführt.

Die Veröffentlichung der neuen Single wird von einem rauen Video begleitet, bei dem Erik Kockum (Viagra Boys) Regie geführt hat und in dem The Hives durch die raumhohen Glastüren eines stickigen Firmenbüros blicken. Während die kostümierten Führungskräfte den Track performen, stürmt die Band herein und sprengt die Show und übernimmt die komplette, explosive Kontrolle.

Howlin‘ Pelle sagt über das Stück: „Der Countdown zum finanziellen Zusammenbruch? Der Countdown für die Wochenend-Sause, auf die du gewartet hast? Der Countdown zu deinem Lieblingssportwettkampf? The Hives haben dich mit Countdown To Shutdown im Griff. Ein vielseitiger Banger für all deine Sommerrock-Bedürfnisse. Ungefähr 37% effektiver als der nächste Konkurrent und mit Sicherheit hilfreich für deine Q2 und Q3 Ergebnisse. Kaufe jetzt und sieh zu, wie die Aktie steigt!“

Zum neuen Album erklärt Frontmann Howlin‘ Pelle Almqvist: „Es gibt keine Reife oder so einen Scheiß, denn wer zum Teufel will schon reifen Rock’n’Roll? Das ist immer der Punkt, an dem die Leute etwas falsch machen, finde ich. Es ist wie Rock’n’Roll, nur erwachsener“, das will niemand! Das nimmt buchstäblich das Gute aus der Sache heraus. Rock’n’Roll kann nicht erwachsen werden, er ist ein ewiger Teenager und dieses Album fühlt sich genau so an, was an unserer Begeisterung liegt – und die kann man nicht vortäuschen.“

Bassist The Johan And Only schließt sich Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson und Howlin‘ Pelle als Vollmitglied von The Hives an, nachdem Dr. Matt Destruction die Band verlassen hat. Der Produzent Patrik Berger fängt die Punk-Energie und den Hang zu Hits der Band mit seinen eigenen Wurzeln in der schwedischen Punkszene und seiner Arbeit mit Lana Del Rey, Robyn und Charli XCX ein.

The Death Of Randy Fitzsimmons wird digital, auf CD und auf Vinyl erhältlich sein. Eine spezielle, limitierte Auflage des „Glow in the Dark“-Vinyls mit Poster wird exklusiv über den bandeigenen Webstore erhältlich sein. Fans, die das Album über den britischen Webstore der Band vorbestellen, erhalten Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf am 10. Mai für das Londoner Underplay der Band im The Garage am 13. Juni.

In den 25 Jahren, seit The Hives die Welt erobert haben, haben sie Stadien ausverkauft und die Bühne mit allen geteilt, von AC/DC bis zu den Rolling Stones. SPIN nennt The Hives „die beste Live-Band des Planeten“ und Howlin‘ Pelle „den größten Frontmann des Rock“, und die BBC bezeichnete die Band als „eine Naturgewalt“. Der Rolling Stone kürte Veni Vidi Vicious zu einem der 100 besten Alben des Jahrzehnts und Hate To Say I Told You So schaffte es in die Top 500 Songs der 2000er-Jahre von Pitchfork. Sie haben weltweit Millionen von Alben verkauft und wurden mehrfach von der RIAA mit Gold ausgezeichnet. Seit Lex Hives hat die Band 2019 die Doppel-A-Seite I’m Alive/Good Samaritan sowie ein Live-Album über Third Man Records veröffentlicht und eine Reihe von weltweiten Tourneen unternommen. The Death Of Randy Fitzsimmons markiert eine wahre Renaissance.

The Hives sind im September auf Deutschland-Tour, inkl Reeperbahn Festival

16.09. Köln – Carlswerk Victoria

21.09. Berlin – Huxleys Neue Welt

22.09. Hamburg – Reeperbahn Festival

29.09. München – Tonhalle

30.09. CH-Zürich – Komplex 47