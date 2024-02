The Hives: veröffentlichen limitierte Vinyl-Reissues von „Lex Hives“ und „The Black And White Album“ zum Record Store Day am 20.04.

Am 20. April veröffentlichen The Hives zum Record Store Day eine lange erwartete Neuauflage ihres überschwänglichen Albums The Black And White Album aus dem Jahr 2007, das von The Neptunes produziert wurde und seit über einem Jahrzehnt vergriffen ist, sowie eine limitierte Neuauflage ihres fulminanten Albums Lex Hives aus dem Jahr 2012 auf schwarzem Vinyl. Die Wiederveröffentlichung von Lex Hives wird zusätzlich eine pinkfarbene Vinyl mit dem Titel Midsummer Hives Dream enthalten, eine Sammlung von 12 Lex Hives-Songs, die während des schwedischen Mittsommers im Terminal 5 in New York City am 22. Juni 2012 live aufgenommen wurden. Die Lex Hives-Wiederveröffentlichung wird am 19. April zusammen mit sechs ausgewählten Live-Songs von Midsummer Hives Dream digital auf DSPs veröffentlicht. Die Lex Hives-Single Come On! untermalt derzeit die globale Kampagne der schwedischen Kollegen von IKEA. Die Live-Version von Come On! wurde diesen Mittwoch über DSPs veröffentlicht.

Seht euch hier das Video zu Come On! (Live At Terminal 5) an:

2023 veröffentlichten The Hives ihr erstes Album seit über einem Jahrzehnt – das von der Kritik gefeierte The Death of Randy Fitzsimmons (Tracklist hier), das in 13 Ländern die Charts stürmte und sogar auf Platz 2 der britischen Albumcharts landete. Die New York Times nannte es “a classic Hives album filled with boasts, powder-keg energy and punk angst”, und The Needle Drop verkündete, “they nail it once again”. Nach der Veröffentlichung des Albums begaben sich The Hives auf eine ausgedehnte Welttournee, die in Nordamerika restlos ausverkauft war, und sie schrieben Geschichte als erste westliche Band, die seit zehn Jahren in Venezuela auftrat. Im März kehren sie für ausverkaufte Termine in Großbritannien und der EU zurück, bevor sie sich Green Day und den Foo Fighters für Stadionauftritte im Frühjahr/Sommer anschließen.

Die Live-Version von Come On! ist jetzt erhältlich.

The Hives 2024 – Tourdaten:

July 7 – London, UK @ Crystal Palace Park Festival

July 19 – New York, NY @ Citi Field*

July 20 – Washington, DC@ 9:30 Club

July 21 – Boston, MA @ Fenway Park*

July 23 – Hershey, PA @ Hersheypark Stadium*

Aug 7 – San Diego, CA @ Petco Park*

Aug 8 – Santa Ana, CA @ Santa Ana Observatory

Aug 9 – Los Angeles, CA @ Bmo Stadium*

Aug 22 – Paris, FR @ Rock En Seine Festival

Aug 23 – Montpellier, FR @ Palmarosa Festival

Aug 25 – Château De La Maroutiere, FR @ V & B Festival

*Support für Foo Fighters

^Support für Green Day

~ w/ Support von Bad Nerves

The Hives

Lex Hives

Label: Disques Hives

Vertrieb: Fuga

VÖ: 20.04.2024

The Hives

The Black And White Album

Label: Disques Hives

Vertrieb: Fuga

VÖ: 20.04.2024

