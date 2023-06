Clowns: Video zur neuen Single „Formaldehyde“

Taucht in fesselnde neue Klänge von Clowns ein, die ihre neueste Single Formaldehyde präsentieren, die von einem treibenden Musikvideo begleitet wird und via Fat Wreck erscheint!

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung ist die erste der Band seit 2021 und vereint ansteckende Melodien, clevere Texte und einen ganzen Berg an roher Energie. Die kraftvollen Schreie und der Doppelgesang von Stevie Williams und Hanny J stehen im Mittelpunkt und verleihen dem Song, der eine einzigartige Mischung aus spannungsgeladenen Gitarrenriffs und 80er-Jahre-Thrash-Metal-Einflüssen enthält, eine noch intensivere Dynamik. Die europäischen Fans können sich freuen, denn im Juli gehen Clowns mit der neuen Single im Gepäck auf Tournee. In Deutschland halten sie in sieben Städten und spielen dabei mehrere Open Air-Shows mit Feine Sahne Fischfilet!

Zunächst aber die Regler hochfahren und die neue Single in angemessener Lautstärke hören. Formaldehyde steht ab sofort auf allen digitalen Plattformen bereit!

Im Folgenden erfahrt ihr zudem, was Sänger Stevie Williams zu ihrem epischen Video zu sagen hat:

„Wir stellen hiermit den fesselnden Videoclip zu Formaldehyde vor, der jetzt auf YouTube zu sehen ist. Unter der Regie des geschätzten Alan Robert Hopkins, der für seine Zusammenarbeit mit ikonischen Künstlern wie den Rolling Stones und seinen Beitrag zum Blockbuster-Film Guardians Of The Galaxy (2014) bekannt ist, nimmt dieser Performance-Clip die Zuschauer mit auf eine nostalgische, animierte Reise durch die warme, körnige Linse der 1980er-Jahre, wobei hypnotisierende Green-Screen-Techniken zum Einsatz kommen, während sich die Band in einem GameBoy wiederfindet und sich in der Videospielwelt verteidigen muss. Die visuell atemberaubende Produktion verkörpert die thematische Essenz der kommenden Clowns-Veröffentlichungen und greift kunstvoll auf den lebendigen Stil und die Ästhetik der 1980er-Jahre zurück. Bleibt also dran für weitere spannende Ankündigungen von Clowns in der nahen Zukunft.“

Clowns live 2023:

14.07. Dortmund – Westfalenpark **

15.07. Dresden – Elbufer **

16.07. Köln – MTC

22.07. Wiesbaden – Schlachthof Open Air **

25.07. Schweinfurt – Stattbahnhof

28.07. Goldenstedt – Afdreiht & Buten

29.07. Berlin – Wuhlheide **

** mit Feine Sahne Fischfilet

Tickets HIER!