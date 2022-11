Ohrenfeindt am 05.11.2022 in der Kieler Räucherei

Irgendwie ist es verhext, irgendwie ist es wie immer derzeit. Der Vorverkauf schleppend, stehen in der Kieler Räucherei etwa 250 Fans vor der Bühne. Momentan sieht es bis auf die Mega-Bands überall mau aus. Hier kommt auf dem Samstagabend noch hinzu, dass parallel der THW Kiel in der Handball-Bundesliga vor über 10.000 Zuschauern spielt und selbst die kleinen Clubs der Stadt Programm haben. So spielen zum Beispiel Pay Pandora nur 400 Meter von der Räucherei entfernt zusammen mit Fin The Cheaf in der Medusa. Am Eintrittspreis liegt es jedenfalls nicht, denn 21,60 Euro für die zwei Spitzenbands sind wahrlich nicht viel.

In den vergangenen Jahren standen die Vier aus dem Pott bei Thundermother, The New Roses und Nazareth im Vorprogramm. Formosa aus Essen supporten heute nicht nur Ohrenfeindt auf etlichen Gigs der Tour, sondern promoten auf eigener Tour gerade ihr letztes Album Danger Zone (Review hier). So ist ihr 60-Minuten-Auftritt mit Fokus auf das Album ausgelegt. Mit brandneuen Songs vermischt, hinterlassen die Newcomer mit ihrem Mix aus Hard Rock, Heavy Metal und Glamrock einen nachhaltigen Eindruck. Das vierte Album erscheint im April nächsten Jahres, von dem schon jetzt einige Songs gespielt werden. In Freddy Mercury Manier performt Sänger Nik Bird die Show. Zu Manic Lover und Melinda steht er am Ende der Show passend zum Namen in einem Mantel aus schwarzen Federn auf der Bühne. Ansonsten mit nacktem Oberkörper unter der schweren Lederjacke ist er mit Schlagzeuger Paris Jay der Aktivposten. Die beiden Saiteninstrumentalisten Nikola Santias am Bass sowie Braumeister Nik Beer an der Gitarre bekommen nur wenig Raum auf der Bühne, sich zu präsentieren. Sie stehen meist in ihren Ecken und verrichten ihren Job trotzdem ausgezeichnet. Die ruhigen Songs blieben zu Hause, das Set macht richtig Spaß und geht gut nach vorne.

Nur ein paar Minuten braucht die Band, um das Equipment mit ihren Helfern von der Bühne zu räumen, während Ohrenfeindt-Chef Chris Laut persönlich die Instrumente abdeckt. Die Jungs von Formosa sehen zu, dass sie die kurze Pause am Merch-Stand verbringen können. Hier steht schon eine kleine Traube und wartet auf die Vier. Das Programm des Headliners am heutigen Abend ist bunt gemischt. Natürlich steht das letzte Studioalbum Das Geld Liegt Auf Der Straße (Review hier) auf der Setliste der mehrfach verschobenen Tour ganz oben. Aber auch das dem ehemaligen Schlagzeuger Andy Rhode gewidmete Livealbum Krawallgeigensymphonie (Review hier), das im Anschluss auf den Markt kam, soll promotet werden. Hier stehen natürlich die Klassiker der „Vollgasrocker aus St. Pauli“ auf dem Programm. Klassische Rock ’n‘ Roll-Riffs, gepaart mit Bottleneck, Harp und der typischen Reibeisenstimme von Chris Laut sorgen für das, was man von dem Kiez-Trio erwartet.

Als Ersatz für den ausgeschiedenen Andy Rhode sitzt nun auch schon wieder ein Jahr Robert „Jöcky“ Jöcks an den Drums. Ohne Firlefanz, ohne Solopart und mehr unauffällig verrichtet es seinen Job im Hintergrund, während sich Pierre „Keule“ Blesse, besser bekannt als „Keule Rockt„, die Bühnenfront mit Bandgründer Chris teilt. Zwei Stunden „Roggnrohl“ von der Straße und aus dem Kiez nehmen die Leute mit. Die Musik begeistert auch heute wieder über Generationengrenzen hinweg. Von sichtlich ergrautem „Opa“ über Mittelalter und Papi mit Sohnemann ist das Publikum weitestgehend männlich. Klar, die Themen, die gefeiert werden, bedienen zumeist das männliche Klischee. Gefeiert wird das Harley-Juja, der Porschekiller oder der Fluchtwagenfahrer. Der Rock ’n‘ Roll Sexgott Tanzt Nackt und wartet auf das Rock ’n‘ Roll Mädchen. Ihre Fans freut es und der Abend wird so ein gelungener und relativ günstiger. Für die Getränke- und Mercheinkäufe ist natürlich jeder selbst verantwortlich, aber auch da sind die Preise sehr moderat.

Fazit: Ein Abend mit Chris und den anderen schlägt ein Bundesligaspiel um Längen. Jedes Mal wieder gern!