Ohrenfeindt – Das Geld Liegt Auf Der Straße

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Chris Laut

Gitarre – Keule Rockt

Schlagzeug – Andi Rohde

Tracklist:

Das Geld Liegt Auf Der Strasse Du Brauchst Rock Die Muse Ist Im Urlaub Sänger In ’ner Rock ’n‘ Roll Band Ich Kümmer Mich Drum Mona Lisa Hektik Motocross Im Treppenhaus Willst Du Mit Mir Gehen So Nicht (Live Im Gruenspan) Schlaflied

St. Pauli kennt mehr als nur die Reeperbahn. Bereits das neunte Ohrenfeindt-Studioalbum kommt aus den Hertzwerk-Nullzwei-Studios. Unter den bewährten Fittichen von Olman Viper entstand wieder eine Rock ’n‘ Roll-Scheibe, die in die Beine geht. Die Vollgasrocker um Bandchef Chris Laut sind ihren bewährten Klängen treu geblieben. Klassische Rock ’n‘ Roll-Riffs gepaart mit Bottleneck, Harp und die typische Reibeisenstimme sorgen für das, was man von dem Trio erwartet. Mehr Infos? Bekommt ihr [hier] in dem Pressetext, der einmal anders auf humorvolle Art und Weise die Neuerscheinung bereits im August ankündigte.

Textlich erwartet einen das, was das Leben eines Musikers so beschäftigt. Elf Geschichten, die das Leben so schrieb. Das Geld Liegt Auf Der Strasse aber aufheben muss man es schon selbst. Mit Faulheit und „Rücken“ kommt man im Titelsong auch nicht weiter.

Du Brauchst Rock, das Motto der gesamten Scheibe, auch wenn im nächsten Song Die Muse Ist Im Urlaub die Schreibblockaden nicht weichen wollen. Die Berufswahl Sänger In ’ner Rock ’n‘ Roll Band ist dann wohl ein verschmitzter Blick in den Spiegel von Chris Laut. Ebenso mit einem Augenzwinkern soll Ich Kümmer Mich Drum verstanden werden. Einen Satz im Leben eines Musikers, den keiner mehr hören kann. Verlässt Du dich auf jemanden, bist Du verlassen. Mona Lisa ist ein klassischer Song um die Liebe. Was dann dabei herauskommt, beschreibt untypisch der Song Hektik.

Da wurde die Thematik eines vergessenen Hochzeitstags verarbeitet. Das für mich musikalische Highlight folgt mit Motocross Im Treppenhaus. Ein Bottleneck-Stampfer, bei dem Pierre Blesse oder besser Keule Rockt mal so richtig zeigt, was seine „Krawallgeige“ noch so kann. Darüber hinaus lernt man, dass auch Wasserski im Gartenteich oder Bungeejumping im Kleiderschrank möglich ist. Willst Du Mit Mir Gehen ist dann wieder ein Song über das Bemühen um eine Partnerschaft. So Nicht wurde live im Hamburger Gruenspan am Zweitweihnachtstag 2019 auf der Tanz Nackt Tour aufgenommen. Der Song wurde dort zum ersten Mal einem Publikum vorgestellt. Einem Publikum, dem erklärt wird, wie es zu laufen hat am Tresen oder in der U-Bahn. Einen Song, den sich leider noch viele zu Herzen nehmen sollten. Den Schlusspunkt setzt dann die emotionale Ballade Schlaflied. Diesen Text hat Chris Laut für einen kurz vor den Aufnahmen verstorbenen Freund geschrieben.