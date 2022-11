Vermocracy: veröffentlichen Videoclip zu „Grace Of Hypnos“

Am 30. September haben die Österreicher Vermocracy mit Age Of Dysphoria ihr zweites Album via Black Sunset/MDD veröffentlicht und seitdem viele Freunde von düsterem Melodic Death Metal begeistert. Mit Necrocracy gab‘s vor einigen Wochen bereits ein schickes Lyricvideo, welchem das dystopische Coverartwork des Albums zu Grunde lag. Jetzt hat das Quintett mit einem oberamtlichen Videoclip noch mal nachgelegt! Hierfür wurde der Track Grace Of Hypnos von Markus Schlögl (maschl.media) mit einem visuellen Storykonzept versehen und umgesetzt. Die neben der Story eingebundenen Performance Szenen wurden in der Escape Metalcorner in Wien gedreht. Age Of Dysphoria gibt‘s auf allen Streaming und Download Plattformen sowie im gut sortierten Handel.

Unsere Meinung zu Age Of Dysphoria: