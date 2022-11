Skindred: veröffentlichen neue Single/ Video „Gimme That Boom“

„Es ist die ultimative Ragga-Rock-, Dancehall-Shaking-, Dutty-Winding-, Headbanging-, Horn-Waving-Kreation … yes, Party-People, the ‚Dreds dem back!‘“ – Benji Webbe, Skindred

Im nächsten Jahr feiern Skindred – einer der aufregendsten Live-Acts Großbritanniens – ihr 25-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung ihres brandneuen Albums Smile, ihr achtes Album insgesamt und das erste für Earache Records, mit denen sie im vergangenen Jahr einen weltweiten Deal abgeschlossen haben.

Die erste Single Gimme That Boom vom kommenden Album Smile ist eine knallharte Raggae-Metal-Hymne, die keine Gefangenen macht und sich inhaltlich mit dem, in Zeiten sofortiger Bedürfnisbefriedigung, egoistischen Anspruch beschäftigt, basierend auf einer frustrierenden Begegnung, die Leadsänger Benji Webbe mit einem allzu vertrauten Fan hatte.

„Ich war beim Einkaufen und hörte, wie mich jemand um ein Bild bat“, erinnert sich der eher auffällige Frontmann. „Der Person war es egal, mit wem ich zusammen war oder was ich tat – sie wollte nur ihr Bild. Heutzutage wollen die Leute dich ganz und sie erwarten, dass sie dich auf Abruf bekommen, um ihnen ständig diesen „Boom“ zu geben, damit sie ihre Instagram-Likes steigern können. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Menschen einem nicht die ganze Zeit diesen „Boom“ geben können. Die Leute denken, dass sie dich besitzen, weil sie dir in den sozialen Medien folgen.“

Mit dem farbenfrohen Musikvideo, das im neonbeleuchteten Wunderland God’s Own Junkyard in East London gedreht wurde, ist Gimme That Boom ein eindringlicher Ohrwurm, der Skindreds Fans einen ersten Vorgeschmack darauf gibt, was sie vom kommenden Album erwarten können. Darüber hinaus haben Skindred bereits einen zweiten Track vom kommenden Album auf dem diesjährigen Download Festival präsentiert, den Pop-Reggae Hit L.O.V.E (Smile Please), der Zehntausende Fans tanzen ließ.

Diese zwei Seiten des Albums, die von Freude bis Wut und von Liebe bis Hass reichen, deuten darauf hin, dass Smile als das bisher größte Album der Band gefeiert werden wird; Ein Album, das alle Facetten von Skindreds Musik – von Reggae bis Metal, Rock bis Pop, Dub bis Elektro – in einer bewusstseinserweiternden und kraftvollen Sammlung von Songs vereint, die bei ihrer Veröffentlichung im nächsten Sommer Audioanlagen auf der ganzen Welt zum Schmelzen bringen wird.

Skindred befinden sich derzeit als Special Guest von Volbeat auf einer riesigen Arena-Tour durch Europa:

08/11/2022 – Zurich, Switzerland

10/11/2022 – Barcelona, Spain

11/11/2022 – Barakaldo, Spain

12/11/2022 – Madrid, Spain

14/11/2022 – Lisboa, Portugal

17/11/2022 – Milano, Italy

18/11/2022 – Roma, Italy

21/11/2022 – Innsbruck, Austria

22/11/2022 – Vienna, Austria

23/11/2022 – Vienna, Austria

25/11/2022 – München, Germany

26/11/2022 – München, Germany

28/11/2022 – esch-sur-alzette, Luxembourg

29/11/2022 – Frankfurt Am Main, Germany

01/12/2022 – Stuttgart, Germany

02/12/2022 – Stuttgart, Germany

04/12/2022 – Warszawa , Poland

05/12/2022 – Berlin, Germany

06/12/2022 – Dortmund, Germany

08/12/2022 – Wilrijk, Belgium

09/12/2022 – Arnhem, Netherlands

12/12/2022 – Dublin, Ireland

15/12/2022 – Glasgow, UK

16/12/2022 – Leeds, UK

17/12/2022 – Cardiff, UK

19/12/2022 – Nottingham, UK

20/12/2022 – London, UK

Tickets sind hier erhältlich: https://skindred.net/live

