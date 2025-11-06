Skindred: kündigen neues Album „You Got This“ an und veröffentlichen gleichnamige Single & Musikvideo

Die walisischen Ragga-Metal-Legenden Skindred melden sich mit ihrer brandneuen Single You Got This zurück – begleitet von einem ebenso mitreißenden wie unterhaltsamen Musikvideo.

Der Song ist zugleich der Titeltrack des kommenden neunten Studioalbums, das offiziell für den 17. April über Earache Records angekündigt wurde. You Got This ist Skindred in Reinform – mit Mikey Demus’ wuchtigen Riffs, Arya Goggins kompromisslosem Drumming und Benji Webbes markanten Vocal-Style zwischen Shouting und Sprechgesang und eingängigen Hooks, die sofort im Ohr bleiben.

Die Inspiration zum Song stammt aus einem Moment, den Benji im Fitnessstudio beobachtete: Ein Mann kämpfte nach einem Schlaganfall mit seinen Reha-Übungen, als sein Trainer ihn aufmunterte: „You got this.“ „Ich konnte den Schmerz und die Anstrengung sehen“, erinnert sich Benji, „aber in diesem Moment wusste ich: Er schafft das. Dieser Satz ist so kraftvoll – und er passt auf so viele Situationen im Leben. Ob man sich von einer Krankheit erholt oder für Prüfungen lernt – Songs, die Menschen in schwierigen Zeiten aufrichten, sind für mich das Wichtigste. Genau dafür bin ich auf dieser Welt.“

Benji Webbe ist der Inbegriff eines Frontmanns – seine ansteckende Energie wirkt wie ein Adrenalinschub purer Motivation. Seine kraftvolle Stimme verbindet rohe Power mit gefühlvollen, melodischen Momenten, die Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und Freude am Leben feiern. Er ist, wie er selbst sagt, „der lauteste Life-Coach der Welt“.

Mit You Got This führt Benji das neu formierte Trio aus Newport auf einen spannenden neuen Weg – als Nachfolger des gefeierten Erfolgsalbums Smile (2023), das auf Platz 2 der britischen Albumcharts einstieg. Skindred gewannen daraufhin den MOBO Award als Best Alternative Music Act sowie den Heavy Music Award als Best UK Act.

Längst gelten Skindred als eine der besten Livebands der Welt. Ihr bislang größtes Headline-Konzert in der Wembley Arena markierte einen weiteren Höhepunkt, gefolgt von weltweiten Tourneen, gefeierten Festivalauftritten und zehntausenden neuen Fans, die ihre Shows mit Begeisterung feierten.

Neue Fans, wie alte, werden sich gemeinsam auf You Got This stürzen – ein kompromissloses Album voller Energie, massiver Grooves, unwiderstehlicher Hooks und Dancehall-Vibes, die Bühnen weltweit zum Beben bringen werden.

Produziert wurde das Album vom Grammy-prämierten Jay Ruston, den Arya Goggin dafür bewundert, dass er sowohl mit ’80s-Hitmaker Desmond Child als auch mit Künstlern wie Corey Taylor (Slipknot) und Mike Patton (Mr. Bungle) gearbeitet hat. „Er bleibt nie in einer Spur – genau wie Skindred selbst“, so Arya.

Und wie sieht die Zukunft aus? Groß. Live stehen schon jetzt Pläne an, die Band will noch mehr Generationen miteinander verbinden – vom Teenager beim ersten Konzert bis zu den Eltern und Großeltern daneben. Während Benji von Coachella oder einem Headline-Slot auf der Glastonbury-Pyramid-Stage träumt, bleibt Gitarrist Mikey geerdet: „Wenn du eine Band gründest, denkst du nie daran, irgendwann Wembley zu headlinen. Das Publikum hat das möglich gemacht. Es gibt noch so viele Menschen, die uns nicht kennen – also liegt noch ein weiter Weg vor uns.“

Das Motto für diesen nächsten Schritt könnte passender kaum sein: Skindred – You Got This!

Skindred Line-Up:

Benji Webbe – Vocals

Mikey Demus – Guitar

Arya Goggin – Drums