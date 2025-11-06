Metalacker Tennenbronn: startet exklusive Merch-Kooperation mit Randaleshop

Der Metalacker Tennenbronn geht neue Wege im Bereich Merchandising: Mit großer Freude verkünden wir die Kooperation mit dem Randaleshop.de, einem regionalen Anbieter für hochwertigen Metal- und Rock-Merch!

Schon bald wird es eine eigene Metalacker-Kategorie im Online-Shop geben, mit exklusiven Artikeln direkt vom Festivalgelände ins Netz. Gestartet wird mit den Restbeständen aus 2025, schnell sein lohnt sich also! Bitte beachtet: Nicht alle Größen sind sofort verfügbar. Der aktuelle Bestand ist jederzeit im Shop einsehbar.

Besonders cool: Der Randaleshop hat seinen Sitz in Schiltach, nur wenige Kilometer entfernt vom Festivalgelände. Wer möchte, kann sich sein Lieblingsstück auch direkt im Tante Welschdorf Laden vor Ort ansehen, anprobieren oder abholen.

Der offizielle Verkaufsstart im Shop ist der 07.11.2025, bleibt also dran!