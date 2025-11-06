Myrath: präsentieren neue Single „Until The End“ feat. Elize Ryd und kündigen neues Album „Wilderness Of Mirrors“ an

Die legendäre französisch-tunesische Progressive-Metal-Band Myrath meldet sich mit voller Kraft zurück! Nach ihrem gerade erschienen Best-Of Album Reflections kommt jetzt ihre neue Single Until The End, ein packendes Duett mit Elize Ryd von Amaranthe. Gleichzeitig kündigt die Band ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum Wilderness Of Mirrors an.
Until The End wandelt auf der Grenze zwischen Wahrheit und Illusion, während orientalische Melodien auf bombastische Metal-Riffs treffen und dabei eine mitreißende Gesangsharmonie tragen. Die Zusammenarbeit mit Elize Ryd sorgt für eine emotionale Tiefe und macht den Song sofort zu einem der Highlights des kommenden Albums.
Wilderness Of Mirrors erscheint am 27. März 2026 und präsentiert 10 brandneue Tracks, die Myraths unverwechselbare Mischung aus orientalischen Klängen, Progressive- und Power-Metal auf ein neues, beeindruckendes Level heben. Die Songs entführen Fans auf eine epische Reise zwischen Fantasie und Realität: von eindringlichen Melodien über donnernde Riffs bis hin zu packenden, theatralischen Arrangements.
Zur Feier des Albums gehen Myrath im April 2026 auf eine große Europatour, um Wilderness Of Mirrors live zu präsentieren. Fans in 16 Ländern können sich auf unvergessliche Shows freuen!
Mit Millionen von Views auf ihre Musikvideos, gefeierten Alben und legendären Auftritten auf Festivals wie Hellfest, Wacken und Sweden Rock begeistern Myrath weiterhin Metal-Fans weltweit. Wilderness Of Mirrors zeigt die Band von ihrer stärksten, dynamischsten Seite, ein Meilenstein auf dem Weg zur Metal-Legende.
Wilderness Of Mirrors Tracklist:
CD:
01. The Funeral
02. Until The End
03. Breathing Near The Roar
04. Les Enfants Du Soleil
05. Still The Dawn Will Come
06. The Clown
07. Soul Of My Soul
08. Edge Of The Night
09. Echoes Of The Fallen
10. Through The Seasons
LP:
Side A:
01. The Funeral
02. Until The End
03. Breathing Near The Roar
04. Les Enfants Du Soleil
05. Still The Dawn Will Come
Side B:
01. The Clown
02. Soul Of My Soul
03. Edge Of The Night
04. Echoes Of The Fallen
05. Through The Seasons
European Tour 2026 – Wilderness Of Mirrors
04. April 2026 – Istanbul, IF Besiktas, Türkei
05. April 2026 – Ankara, Jolly Joker, Türkei
07. April 2026 – Wiesbaden, Kesselhaus, Deutschland
08. April 2026 – Berlin, Frannz Club, Deutschland
09. April 2026 – Warschau, Hydrozagadka, Polen
10. April 2026 – Krakau, Hype Park, Polen
11. April 2026 – Prag, Rock Café, Tschechien
12. April 2026 – Wien, Szene, Österreich
14. April 2026 – Budapest, Dürer-Kert, Ungarn
15. April 2026 – Klausenburg, Form Space, Rumänien
16. April 2026 – Bukarest, Club Quantic, Rumänien
17. April 2026 – Sofia, Joy Station, Bulgarien
18. April 2026 – Belgrad, Zappa Barka, Serbien
19. April 2026 – Zagreb, Mochvara, Kroatien
21. April 2026 – Ljubljana, Orto Bar, Slowenien
22. April 2026 – Roncade, New Age, Italien
23. April 2026 – Bologna, Alchemica, Italien
24. April 2026 – Mailand, Legend Club, Italien
25. April 2026 – Monthey, Pont Rouge, Schweiz
26. April 2026 – Solothurn, Kofmehl, Schweiz