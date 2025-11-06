Myrath: präsentieren neue Single „Until The End“ feat. Elize Ryd und kündigen neues Album „Wilderness Of Mirrors“ an

Die legendäre französisch-tunesische Progressive-Metal-Band Myrath meldet sich mit voller Kraft zurück! Nach ihrem gerade erschienen Best-Of Album Reflections kommt jetzt ihre neue Single Until The End, ein packendes Duett mit Elize Ryd von Amaranthe. Gleichzeitig kündigt die Band ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum Wilderness Of Mirrors an.

Until The End wandelt auf der Grenze zwischen Wahrheit und Illusion, während orientalische Melodien auf bombastische Metal-Riffs treffen und dabei eine mitreißende Gesangsharmonie tragen. Die Zusammenarbeit mit Elize Ryd sorgt für eine emotionale Tiefe und macht den Song sofort zu einem der Highlights des kommenden Albums.

Wilderness Of Mirrors erscheint am 27. März 2026 und präsentiert 10 brandneue Tracks, die Myraths unverwechselbare Mischung aus orientalischen Klängen, Progressive- und Power-Metal auf ein neues, beeindruckendes Level heben. Die Songs entführen Fans auf eine epische Reise zwischen Fantasie und Realität: von eindringlichen Melodien über donnernde Riffs bis hin zu packenden, theatralischen Arrangements.

Zur Feier des Albums gehen Myrath im April 2026 auf eine große Europatour, um Wilderness Of Mirrors live zu präsentieren. Fans in 16 Ländern können sich auf unvergessliche Shows freuen!

Mit Millionen von Views auf ihre Musikvideos, gefeierten Alben und legendären Auftritten auf Festivals wie Hellfest, Wacken und Sweden Rock begeistern Myrath weiterhin Metal-Fans weltweit. Wilderness Of Mirrors zeigt die Band von ihrer stärksten, dynamischsten Seite, ein Meilenstein auf dem Weg zur Metal-Legende.

Wilderness Of Mirrors Tracklist:

CD:

01. The Funeral

02. Until The End

03. Breathing Near The Roar

04. Les Enfants Du Soleil

05. Still The Dawn Will Come

06. The Clown

07. Soul Of My Soul

08. Edge Of The Night

09. Echoes Of The Fallen

10. Through The Seasons

LP:

Side A:

01. The Funeral

02. Until The End

03. Breathing Near The Roar

04. Les Enfants Du Soleil

05. Still The Dawn Will Come

Side B:

01. The Clown

02. Soul Of My Soul

03. Edge Of The Night

04. Echoes Of The Fallen

05. Through The Seasons

European Tour 2026 – Wilderness Of Mirrors

04. April 2026 – Istanbul, IF Besiktas, Türkei

05. April 2026 – Ankara, Jolly Joker, Türkei

07. April 2026 – Wiesbaden, Kesselhaus, Deutschland

08. April 2026 – Berlin, Frannz Club, Deutschland

09. April 2026 – Warschau, Hydrozagadka, Polen

10. April 2026 – Krakau, Hype Park, Polen

11. April 2026 – Prag, Rock Café, Tschechien

12. April 2026 – Wien, Szene, Österreich

14. April 2026 – Budapest, Dürer-Kert, Ungarn

15. April 2026 – Klausenburg, Form Space, Rumänien

16. April 2026 – Bukarest, Club Quantic, Rumänien

17. April 2026 – Sofia, Joy Station, Bulgarien

18. April 2026 – Belgrad, Zappa Barka, Serbien

19. April 2026 – Zagreb, Mochvara, Kroatien

21. April 2026 – Ljubljana, Orto Bar, Slowenien

22. April 2026 – Roncade, New Age, Italien

23. April 2026 – Bologna, Alchemica, Italien

24. April 2026 – Mailand, Legend Club, Italien

25. April 2026 – Monthey, Pont Rouge, Schweiz

26. April 2026 – Solothurn, Kofmehl, Schweiz