Myrath: kündigen Best-Of-Album „Reflections“ an und veröffentlichen Single „Believer“ mit einer unveröffentlichten B-Side

Myrath haben die Grenzen des Metal-Genres neu definiert und mit ihrem unverwechselbaren Sound und tiefgründigen Texten Fans auf der ganzen Welt begeistert. Ihr neues Best-of-Album Reflections bündelt die rohe Energie ihrer letzten sechs Alben – ein absolutes Muss für jede echte Metal-Sammlung.

Ein monumentales Best-of-Album mit legendären Songs aus den gefeierten Alben Legacy, Tales Of The Sands, Shehili und Karma. Mit dabei sind Fan-Favoriten, wie Dance, Get Your Freedom Back, Merciless Times und Believer, Songs, die Myraths unverwechselbare Mischung aus Progressive Metal und orientalischem Flair geprägt haben. Als besonderes Highlight enthält das Album außerdem eine bislang unveröffentlichte Live-Version des Songs Madness (Live In Carthage).

Die Band aus Tunesien hat sich mit ihren cineastischen Klangwelten und kraftvollen Geschichten einen einzigartigen Platz in der internationalen Metal-Szene erobert.

Die erste Single Believer ist ein absoluter Fan-Favorit und eine Hymne von Selbstermächtigung und Selbstvertrauen. Sie verkörpert Myraths charakteristische Mischung aus Progressive Metal und orientalischen Einflüssen. Der Track überzeugt mit komplexer Gitarrenarbeit und kraftvollem Gesang. Als B-Seite erscheint gleichzeitig eine unveröffentlichte Karaoke Version des Tracks.

Mit Reflections festigen Myrath ihren Platz an der Spitze der Metal-Szene. Das Best-of-Album vereint eindringlichen Gesang, komplexe Gitarrenriffs und vielschichtige Percussion und zeigt die Virtuosität und Kreativität, die Myrath zu einer der spannendsten und innovativsten Bands des Genres gemacht haben.

Ursprünglich aus Tunesien stammend, haben Myrath sich mit ihren cineastischen Klanglandschaften und ihrer eindrucksvollen Erzählweise einen einzigartigen Platz in der internationalen Metal-Welt geschaffen. Reflections ist mehr als nur ein „Best-Of“ es ist eine Hommage an eine Band, die weiterhin Grenzen überschreitet und eine weltweite Fangemeinde inspiriert.

Reflections Tracklist:

1. Believer

2. Merciless Times

3. Beyond The Stars

4. Born To Survive

5. Get Your Freedom Back

6. Nobody Lives

7. Into The Light

8. Dance

9. Endure The Silence

10. Candles Cry

11. Duat

12. Wide Shut

13. Tales Of The Sands

14. Madness (Live)