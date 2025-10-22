Myrath: kommen 2026 nach Deutschland – zwei Headline-Shows bestätigt

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Progressive Metal, orchestralen Arrangements und nordafrikanischen Einflüssen kommen Myrath im April 2026 für zwei Konzerte nach Deutschland.

Die Shows in Wiesbaden (07.04.) und Berlin (08.04.) bieten Fans die Gelegenheit, die eindrucksvolle Live-Inszenierung der Band in intimer Clubatmosphäre zu erleben – begleitet von ihrem aktuellen Album Karma und einem Ausblick auf neues Material.

Die aus Tunesien und Frankreich stammende Band hat sich international mit großen Festivalshows, weltweiten Tourneen und ihrer mitreißenden Bühnenästhetik einen Namen gemacht. Für 2026 ist ein neues Album angekündigt – mit einem Duett mit Elize Ryd (Amaranthe) als Highlight.