Myrath: haben „Breathing Near The Roar“ veröffentlicht – eine kraftvolle Fusion aus modernem Metal und den Wurzeln der Band

Die tunesisch-französischen Metal-Visionäre Myrath veröffentlichen ihre neue Single Breathing Near The Roar, einen der intensivsten und emotional aufgeladensten Songs ihres kommenden Albums Wilderness Of Mirrors.
Getrieben von donnernden Riffs, modernster Produktion und dem unverwechselbaren Puls ihres kulturellen Erbes, fängt der Song innere Kämpfe in voller Wucht ein: eine Kollision aus Tradition und modernem Metal, gleichzeitig kraftvoll und zutiefst bedeutungsvoll.
Breathing Near The Roar thematisiert Isolation, Überleben und die fragile Grenze zwischen Wahrheit und Illusion. Mit eindringlichen Bildern und roher Emotion zeichnen die Texte den Kampf nach, emotional wie spirituell zu überleben.
Zaher Zorgati bewegt sich zwischen Zerbrechlichkeit und explosiver Intensität und verkörpert die Spannung des Abgrunds und den unnachgiebigen Willen, nicht zu fallen. Der hypnotische Refrain steigt wie ein ritueller Gesang auf, ein Ruf nach Befreiung im Herzen des Sturms.
Vorbestellungen für Wilderness Of Mirrors sowie Tickets für die Europatour sind ab sofort erhältlich.
European Tour 2026 – Wilderness Of Mirrors
04.04 – Istanbul, IF Besiktas, Türkei
05.04 – Ankara, Jolly Joker, Türkei
07.04 – Wiesbaden, Kesselhaus, Deutschland
08.04 – Berlin, Frannz Club, Deutschland
09.04 – Warschau, Hydrozagadka, Polen
10.04 – Krakau, Hype Park, Polen
11.04 – Prag, Rock Café, Tschechien
12.04 – Wien, Szene, Österreich
14.04 – Budapest, Dürer-Kert, Ungarn
15.04 – Cluj, Form Space, Rumänien
16.04 – Bukarest, Club Quantic, Rumänien
17.04 – Sofia, Joy Station, Bulgarien
18.04 – Belgrad, Zappa Barka, Serbien
19.04 – Zagreb, Mochvara, Kroatien
21.04 – Ljubljana, Orto Bar, Slowenien
22.04 – San Donà di Piave, Revolver, Italien
23.04 – Bologna, Alchemica, Italien
24.04 – Mailand, Legend Club, Italien
25.04 – Monthey, Pont Rouge, Schweiz
26.04 – Solothurn, Kofmehl, Schweiz
17.09 – Metz, Les Trinitaires, Frankreich
18.09 – Mülhausen, Noumatrouff, Frankreich
20.09 – München, Backstage Halle, Deutschland
22.09 – Leipzig, Hellraiser, Deutschland
23.09 – Hannover, Musikzentrum, Deutschland
24.09 – Kopenhagen, Pumpehuset, Dänemark
25.09 – Stockholm, Nalen, Schweden
27.09 – Helsinki, On The Rocks, Finnland
29.09 – Oslo, John Dee, Norwegen
30.09 – Göteborg, Pustervik, Schweden
01.10 – Hamburg, Bahnhof Pauli, Deutschland
02.10 – Köln, Gebäude 9, Deutschland
03.10 – Nijmegen, Doornroosje, Niederlande
04.10 – Zoetermeer, Boerderij, Niederlande
05.10 – Diest, Hell, Belgien
07.10 – London, The Dome, England
08.10 – Manchester, Academy 3, England
09.10 – Glasgow, Audio, Schottland
10.10 – Wolverhampton, Quest Fest, England
11.10 – Bristol, Exchange, England
13.10 – Lille, The Black Lab, Frankreich
14.10 – Paris, Petit Bain, Frankreich
15.10 – Nantes, Le Ferrailleur, Frankreich
16.10 – Bordeaux, Le Rocher de Palmer, Frankreich
17.10 – Riom, La Puce à l’Orielle, Frankreich
18.10 – Toulouse, Metronum, Frankreich
20.10 – Pamplona (Villava), Totem, Spanien
21.10 – Madrid, Revi Live, Spanien
22.10 – Lissabon, Republica da Musica, Portugal
23.10 – Sevilla, Custom, Spanien
24.10 – Valencia, Rock City, Spanien
25.10 – Barcelona, Wolf, Spanien
27.10 – Montpellier, Rockstore, Frankreich
28.10 – Villeurbanne (Lyon), La Rayonne, Frankreich
