Myrath: haben „Breathing Near The Roar“ veröffentlicht – eine kraftvolle Fusion aus modernem Metal und den Wurzeln der Band

Die tunesisch-französischen Metal-Visionäre Myrath veröffentlichen ihre neue Single Breathing Near The Roar, einen der intensivsten und emotional aufgeladensten Songs ihres kommenden Albums Wilderness Of Mirrors.

Getrieben von donnernden Riffs, modernster Produktion und dem unverwechselbaren Puls ihres kulturellen Erbes, fängt der Song innere Kämpfe in voller Wucht ein: eine Kollision aus Tradition und modernem Metal, gleichzeitig kraftvoll und zutiefst bedeutungsvoll.

Breathing Near The Roar thematisiert Isolation, Überleben und die fragile Grenze zwischen Wahrheit und Illusion. Mit eindringlichen Bildern und roher Emotion zeichnen die Texte den Kampf nach, emotional wie spirituell zu überleben.

Zaher Zorgati bewegt sich zwischen Zerbrechlichkeit und explosiver Intensität und verkörpert die Spannung des Abgrunds und den unnachgiebigen Willen, nicht zu fallen. Der hypnotische Refrain steigt wie ein ritueller Gesang auf, ein Ruf nach Befreiung im Herzen des Sturms.

Vorbestellungen für Wilderness Of Mirrors sowie Tickets für die Europatour sind ab sofort erhältlich.

European Tour 2026 – Wilderness Of Mirrors

04.04 – Istanbul, IF Besiktas, Türkei

05.04 – Ankara, Jolly Joker, Türkei

07.04 – Wiesbaden, Kesselhaus, Deutschland

08.04 – Berlin, Frannz Club, Deutschland

09.04 – Warschau, Hydrozagadka, Polen

10.04 – Krakau, Hype Park, Polen

11.04 – Prag, Rock Café, Tschechien

12.04 – Wien, Szene, Österreich

14.04 – Budapest, Dürer-Kert, Ungarn

15.04 – Cluj, Form Space, Rumänien

16.04 – Bukarest, Club Quantic, Rumänien

17.04 – Sofia, Joy Station, Bulgarien

18.04 – Belgrad, Zappa Barka, Serbien

19.04 – Zagreb, Mochvara, Kroatien

21.04 – Ljubljana, Orto Bar, Slowenien

22.04 – San Donà di Piave, Revolver, Italien

23.04 – Bologna, Alchemica, Italien

24.04 – Mailand, Legend Club, Italien

25.04 – Monthey, Pont Rouge, Schweiz

26.04 – Solothurn, Kofmehl, Schweiz

17.09 – Metz, Les Trinitaires, Frankreich

18.09 – Mülhausen, Noumatrouff, Frankreich

20.09 – München, Backstage Halle, Deutschland

22.09 – Leipzig, Hellraiser, Deutschland

23.09 – Hannover, Musikzentrum, Deutschland

24.09 – Kopenhagen, Pumpehuset, Dänemark

25.09 – Stockholm, Nalen, Schweden

27.09 – Helsinki, On The Rocks, Finnland

29.09 – Oslo, John Dee, Norwegen

30.09 – Göteborg, Pustervik, Schweden

01.10 – Hamburg, Bahnhof Pauli, Deutschland

02.10 – Köln, Gebäude 9, Deutschland

03.10 – Nijmegen, Doornroosje, Niederlande

04.10 – Zoetermeer, Boerderij, Niederlande

05.10 – Diest, Hell, Belgien

07.10 – London, The Dome, England

08.10 – Manchester, Academy 3, England

09.10 – Glasgow, Audio, Schottland

10.10 – Wolverhampton, Quest Fest, England

11.10 – Bristol, Exchange, England

13.10 – Lille, The Black Lab, Frankreich

14.10 – Paris, Petit Bain, Frankreich

15.10 – Nantes, Le Ferrailleur, Frankreich

16.10 – Bordeaux, Le Rocher de Palmer, Frankreich

17.10 – Riom, La Puce à l’Orielle, Frankreich

18.10 – Toulouse, Metronum, Frankreich

20.10 – Pamplona (Villava), Totem, Spanien

21.10 – Madrid, Revi Live, Spanien

22.10 – Lissabon, Republica da Musica, Portugal

23.10 – Sevilla, Custom, Spanien

24.10 – Valencia, Rock City, Spanien

25.10 – Barcelona, Wolf, Spanien

27.10 – Montpellier, Rockstore, Frankreich

28.10 – Villeurbanne (Lyon), La Rayonne, Frankreich