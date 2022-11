Anlässlich des 25-jährigen Bühnenjubiläums veröffentlicht Teufel zusammen mit seinen Tanzwutlingen am 24.02.2023 das neue Album Silberne Hochzeit, das jeden Tanzwut-Fan in Nostalgie schwelgen lassen wird.

Silberne Hochzeit – das sind 25 Jahre tanzwütige Musikgeschichte neu aufgenommen und vereint auf einem Album. Frontmann Teufel und seine Mannen nehmen uns mit zu den Anfängen der Band, als sie mit Schalmeien und Sackpfeifen die Bühnen der ersten Mittelaltermärkte in Deutschland eroberten, und mit Liedern wie Labyrinth und Niemals Ohne Dich aus ihrem 2. Studioalbum Labyrinth Der Sinne gleichermaßen für Bewunderung, wie für Erstaunen sorgten. Diese Meilensteine der Bandgeschichte werden mit der Veröffentlichung der Silbernen Hochzeit erstmals digital verfügbar sein.

Mit Ihr Wolltet Spass und Nein Nein finden sich auch zwei Songs des im Jahre 2003 erschienen Erfolgsalbums Ihr Wolltet Spass auf der Silbernen Hochzeit. Lieder wie Was Soll Der Teufel Im Paradies und Fanlieblinge wie Der Arzt und Meer runden die Reise durch die Vergangenheit ab und dürften bei den Fans so manche Erinnerung an denkwürdige Abende am Lagerfeuer und ausschweifende Partys wecken.

Inzwischen gehören Tanzwut längst zur gefeierten Elite des mittlerweile salonfähig gewordenen Mittelalter-Rocks. Deutsche Texte, die mal lustig, laut und tanzbar, mal ernst und tiefgründig und oft auch gefühlvoll und berührend mitten ins Herz und in die Gehörgänge der Fans treffen, zeichnen die Band aus. Diese große Vielfältigkeit, gepaart mit einer unglaublichen Spielfreude und viel Fantasie ist es, was Tanzwut ausmacht.

Im Frühjahr 2023 wird gefeiert!

Tanzwut laden ihre Fans und Weggefährten ein, das Bandjubiläum in sechs deutschen Städten gemeinsam zu zelebrieren, in Erinnerungen zu schwelgen und ein bombastisches musikalisches Feuerwerk aus 25 Jahren Tanzwut zu zünden!

Tickets gibt es ab sofort im NoCut Shop: https://nocut.shop/de/Tanzwut-Silberne-Hochzeit-Tour-2023

Und bei Eventim: https://bit.ly/3V1IhZ3

Tourdaten:

Silberne Hochzeit Tour 2023

Presented by Slam, Sonic Seducer and NoCut

27.04.2023 Köln Club Volta

28.04.2023 Frankfurt Nachtleben

17.05.2023 Leipzig Hellraiser

18.05.2023 Hamburg Knust

19.05.2023 Berlin Hole44

20.05.2023 München Backstage Halle