Escuela Grind: „Road To Obscene Extreme Tour“ startete am 01.07. in Hamburg

Escuela Grind ist im Kern eine grindige DIY-Band, die sich weiterentwickelt hat, aber immer noch eine Band bleibt „who will sell you weed and stab you in the neck“.

Escuela Grind sind bisher noch ein Geheimtipp unter den Grindcore Bands. Wenn du aber Bands wie Wormrot, Napalm Death oder Brutal Truth magst, solltest du dir die Band aus Pittsfield, Massachusetts merken und eines der Konzerte anschauen. Ein neues Album ist für den Herbst geplant, mehr Infos dazu in Kürze…



Live:

01.07. Hamburg – Goldener Salon

02.07. Bremen – Friese

04.07. Trier – Practice Room

06.07. Berlin – Tommy Haus

07.07. Tübingen – Epplehaus

12.07. Wien – Venster99

14.07. Linz – Kapu

17.07. Weimar – Gerber3