20. Dong Open Air vom 14.07. bis 16.07.2022 in Neukirchen – Vluyn (Vorbericht)

Event: 20. Dong Open Air 2022

Bands: Blind Guardian, Testament, Emil Bulls, Skyclad, Knorkator, Skindred, Fiddler’s Green, Blaze Bayley, Wind Rose, Finsterfrost, sc Memoriam, Eridu, Wizard, Brothers Of Metal, Staredown, Sisters Of Sussification, Doktor Victor, Surgical Strike, Tyler Leads, Nanowar Of Steel, Dirty Shirt, Galactic Superlords, Dissillusion, 1914

Datum: 14.07. — 16.07.2022

Genre: Rock, Metal, Heavy Metal, Folk Rock, Rock ’n‘ Roll, Prog Metal, Tru Metal, Irish Speed Folk, Pagan Metal, Black Metal, NWOBHM, Thrash Metal

Besucher: erwartet 5.000

Ort: Neukirchen – Vluyn

Veranstalter: Dong Kultur e.V.

Kosten: Drei-Tages-Ticket inklusive Camping 89,99 €, Parkticket 15,00 €, Getränkemarken 10 Stück 35,00 €