Mystic Circle: Kultalbum »Drachenblut« (1998) erstmals digital verfügbar

Die deutsche Black-Metal-Truppe Mystic Circle hat die Szene im Februar dieses Jahres überrascht und nach ihrer kürzlichen Wiedervereinigung direkt ihr selbst betiteltes Comebackalbum via Atomic Fire Records von der Leine gelassen. Doch damit nicht genug: Während die Band unentwegt im Studio an Material für ihr nächstes Werk arbeitet, präsentiert sie ihren Fans nun ihr Kultalbum Drachenblut (1998) erstmalig in digitaler Form. Hört euch die in den Commusication Studios (Frankenthal, Deutschland) aufgenommene und von Gerhard Magin produzierte Scheibe jetzt auf Spotify & Co. an: https://mysticcircle.afr.link/DrachenblutPR.

Drachenblut – Tracklist:

01. Ancient Words

02. Interlude

03. Notrum – Sword Of Might

04. Interlude

05. Dragonslayer

06. Interlude

07. King Of Nibelungenhord

08. Interlude

09. Isenstein

10. Interlude

11. Shadows Over Worms

12. Interlude

13. Hagen Von Tronje

14. Interlude

15. Blood From The Xanten’s King

16. Rheingold

Sieben Studioalben sowie zahlreiche Touren mit Black-Metal-Schwergewichten wie Marduk, Gorgoroth oder auch Dimmu Borgir: Nicht gerade ein kleines Stück Geschichte, das die deutschen Black/Death-Metal-Legenden Mystic Circle 2007 mit ihrer Auflösung hinterlassen hatten. Ein dämonisches Siegel, das – wie wir nun wissen – jedoch nicht für immer Bestand haben sollte, denn Mystic Circle sind nach 14-jähriger (Un-)Totenruhe in Form von Beelzebub und A. Blackwar, der die Band sogar schon 1999 verlassen hatte, zurückgekehrt, um ihren Pakt mit dem Teufel zu erneuern.

Mystic Circle (VÖ: 04. Februar 2022) wurde von der Band selbst sowie Nils Lesser (Vaultroom Productions) produziert, während das dazugehörige Artwork vom brasilianischen Künstler Rafael Tavares stammt.

