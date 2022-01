Once Human: veröffentlichen ihren Killer-Song „Erasure“ vom kommenden Album

Once Human starten das neue Jahr mit einem neuen Killer-Song: Erasure, die vierte Single vom kommenden Album Scar Weaver, welches am 11. Februar erscheint.

Dazu die Band:

“Erasure ist ein Song über Blutdiamanten. Es geht um die schreckliche Tatsache, dass ein Stein mehr wert ist als das Leben derer, die ihn produzieren. Obwohl es mittlerweile Menschenrechte gibt, die den gewaltvollen Abbauprozess etwas besser gemacht haben, ist die Situation in einigen Teilen der Welt immer noch schlimm. Als ich herausfand, warum man sie “Blutdiamanten” nennt, brach mein Herz.” – Lauren Hart

Das Album Scar Weaver entstand über die letzten zwei Jahre und stellt für die Band einen großen Schritt nach vorne dar. In der vielen freien Zeit, die durch den Lockdown entstand, konnte die Band ihren Sound verfeinern und neu definieren – gemeinsam mit dem kreativen Neuzugang Max Karon

Über Once Human:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 haben Once Human bereits mehrfach bewiesen, dass sie eine der unverwechselbarsten und zerstörerischsten Metalbands der heutigen Zeit sind. Die Band wurde von Gitarrist Logan Mader (ehemals Machine Head) und Sängerin Lauren Hart in Los Angeles gegründet. Von Beginn an arbeiteten sie hart und voller Leidenschaft an ihrer Liveperformance und entwickelten für die Erschaffung und Dokumentation ihrer Hymnen eine akribische Herangehensweise.

Schon bei den beiden bislang veröffentlichten Studioalben The Life I Remember (2015) und Evolution (2017), die bereits große Beachtung fanden, gingen Once Human sehr individuell und eigenwillig vor. So gelang es, übliche Klischees zu vermeiden und sich stattdessen auf einen vielseitigen und brutalen, aber immer noch zugänglichen Stil konzentrierten. Laurens brillante Stimme verfügt dabei über alle Facetten und bietet einen unglaublich gefühlvollen und menschlichen Zugang zur Musik.

Vier Jahre nach ihrem letzten Album starten Once Human nun einen neuen Angriff auf die Herzen und Ohren ihrer Fans. Mit einem Line-Up, das durch den langjährigen Bassisten Damien Rainaud, den Schlagzeuger Dillon Trollope und den zweiten Gitarristen (und nun Chef-Riffschreiber) Max Karon vervollständigt wurde, ist die Band zu einer noch bedrohlicher anmutenden Metal-Bestie geworden – ein Umstand, den die Band auf dem neuen Album Scar Weaver mit atemberaubender Souveränität unter Beweis stellt.

Weitere Infos: