Corbian: veröffentlichen ihre EP „Chapter II“ samt Video zu „Atlas“

Die Offenbacher Corbian veröffentlichen heute nicht nur ihre neue EP Chapter II in digitaler Form. Nein, heute präsentiert das Quintett auch das neue Video Atlas. Die Band bringt es kurz und knapp auf den Punkt: „Energiegeladen, episch und melodisch. Mitsingfaktor ist gegeben! Es ist moderner, aber nicht glattgebügelter Metalsound.“

Aufgenommen wurden die sieben neuen Songs von Chapter II in den Kommune 2010 Studios, Mix und Mastering übernahm Marius Fiebig.

Zum Release wird es auch ein Live Event geben. Zusammen mit Pentarium und Sapiency spielen Corbian am 12.02.2022 in der Goldenen Krone in Darmstadt.