Corbian: geben erste Details zum neuen Album „Chapter II“ bekannt

Es gibt Neuigkeiten von den Hybrid-Metallern Corbian. Die Offenbacher werden ihr neues Album Chapter II am 14.01.2022 in digitaler Form veröffentlichen. Bereits jetzt wurden das Artwork und die Tracklist vorgestellt. Aufgenommen wurden die neuen Songs in den Kommune 2010 Studios, Mix und Mastering übernahm Marius Fiebig.

Die Band sagt über das Album:

„Was passiert mit fünf Musikern, die den Drang zum Expressionismus haben und diesen nicht ausleben konnten? Wir nutzten jede freie Minute, um einen Weg zu finden, Musik zu machen. Dieses Album verkörpert ein stetiges Streben nach dem Drang, besser zu werden. Gleichzeitig zeigt das Album Verbundenheit, es hat uns enger als Band zusammengeschweißt. Es verlieh unserem Frust Ausdruck und aus ihm wuchs etwas Wunderbares. Heute nach über einem Jahr, können wir euch voller Stolz ein Werk präsentieren, in das wir Herzblut gesteckt haben. Chapter II ist der Beweis, dass wir nicht zerbersten, sondern dass unter hartem Druck Diamanten entstehen.“

Chapter II Tracklist:

1. Atlas

2. Veritas

3. Bonded

4. Nunfuckers

5. Karma

6. Lilith

7. Lykaion

Im Juni 2021 wurde bereits der Track Bonded vorgestellt: www.youtube.com/watch?v=qIHVDsmeKeU

Zu ihrem Erstwerk Supremacy Of Fire schrieb der Metal Hammer:

„Blast-Beats und Grooves, schwarz-morbide Anstriche, zünftige Mosh-Salven und süffige Soli [..] Das Debütabum macht einen Heidenspaß!“

Live sind Corbian in diesem Jahr ebenfalls noch aktiv. Am 3. Dezember 2021 spielt die Band zusammen mit Debauchery in der Live Music Hall Weiher in Mörlenbach.

Corbian online:

https://www.corbianofficial.com/

https://www.facebook.com/Corbian