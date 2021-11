Sainted Sinners: präsentieren ihr neues offizielles Video zur Single „One Today“

Der Track stammt aus dem kommenden Album Taste It, das am 26. November 2021 über ROAR! Rock of Angels Records veröffentlicht wird!

Seht euch das Video hier an:

Die Single One Today ist ab sofort auf allen digitalen Streaming-Plattformen erhältlich!

Taste It wird am 26. November als Digipack-CD, Stream, Download und am 25. Februar 2022 als Vinyl LP – 300 limitierte Exemplare der Whiskey marbled LP – veröffentlicht.

Sainted Sinners Tourdaten:

08.04.2022 Lindenkeller Freising Deutschland

09.04.2022 Mo.Xx Graz Österreich

10.04.2022 Bluesiana Velden Österreich

16.04.2022 Swissrockcruise Schweiz

15.07.2022 Miteinand Festival Radfeld Österreich

09.09.2022 Legends Lounge, Olching Deutschland

10.09.2022 Metal is forever Festival Obertraubling, Deutschland

Unser Time For Metal Redakteur Kay L. konnte schon in das neue Album reinhören und war durchaus angetan. Hier kommt ihr zu seinem Review: