Sainted Sinners: haben Musikvideo zu „Lost In A Storm“ und neues Album veröffentlicht

Die Hard Rock Super-Group Sainted Sinners feiert die Veröffentlichung ihres neuen Albums High On Fire, das ab sofort über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music erhältlich ist! Gleichzeitig ist die Band nicht nur auf Album-Release-Tour gestartet (alle Termine findet ihr weiter unten!), sondern legt auch mit einem Musikvideo zu ihrem Song Lost In A Storm vor; einem bluesig-düsteren Rocker mit schwerem Groove und einer Atmosphäre, die an die frühe Ära von Black Sabbath im modernen Gewand erinnert.

Gitarrist Frank Pané kommentiert:

„Wir freuen uns, endlich unser fünftes Album High On Fire mit den Rockfans auf der ganzen Welt zu teilen. Es ist ein Zeugnis unserer Leidenschaft für die Musik, die wir am meisten lieben und die in unserem Blut liegt. Sainted Sinners ist für jeden in der Band ein sehr herzliches musikalisches Ventil und wir hoffen, dass die Hörer dieses Feuer spüren können, das nach Jahrzehnten im Rock’n’Roll Geschäft noch immer hoch brennt. Wir sind high on fire.“

Er ergänzt:

„Die neueste Single Lost In A Storm zeigt unsere dunklere und härtere Seite. Definitiv inspiriert von einer unserer Lieblingsbands Black Sabbath, aber dennoch mit typischen Sainted Sinners Elementen wie dem intensiven Einsatz der Hammond, um eine andere Note zu setzen, und einem unerwarteten Ende, das sich bei unseren Liveshows in eine improvisierte Jam Session verwandeln könnte. Neugierig? Hör rein und geh nicht im Sturm verloren.“

Verwurzelt im Sound von legendären Größen des Genres, wie Deep Purple, Led Zeppelin, Van Halen, UFO und vielen anderen, aber auch inspiriert von weiteren unterschiedlichen Stilrichtungen, beweisen Sainted Sinners mit ihrem neuen Album High On Fire einmal mehr, dass klassischer Hard Rock zeitlos, energiegeladen und inspirierend für Generationen von Fans sein kann.

Die herausragende Besetzung rund um Jack Meile (Tygers Of Pan Tang, Gesang), Frank Pané (Bonfire, Gitarre), Ernesto Ghezzi (Gotthard, Keyboards), Samy Saemann (ex-Freedom Call, Bass) und Berci Hirleman (Drums), lädt mit High On Fire auf eine energiegeladene Reise durch alle Facetten des 70er- und 80er-inspirierten Heavy Rocks ein – mit druckvollen Riffs, soulgetränkten Vocals, Hammond-Duellen und einer höllisch groovenden Rhythmusfraktion.

High On Fire verströmt pure Rock’n’Roll-Good-Time-Vibes: Lasst uns all die schlechten Dinge im Leben vergessen, ihnen entfliehen und das Leben in vollen Zügen genießen – mit Ausdrucksfreiheit und einer grundsätzlich positiven Einstellung: „Es passieren gerade viel zu viele negative Dinge auf der Welt, und man kann sie nicht ignorieren. Dennoch muss man positiv bleiben und fest daran glauben, dass ruhigere und bessere Zeiten wiederkommen werden. Wir hoffen, unseren Fans mit unserer Musik dabei zu helfen, ähnlich positiv zu bleiben und weiter daran zu glauben, dass letztlich alles gut wird“, fügt Pané hinzu.

Diese Kraft spiegelt sich auch im Album-Artwork wider, das von Frank und Miram Kollbrunner gestaltet wurde. „Für mich zeigt es die Energie, die wir mit unserer Musik an die Hörer weitergeben wollen. Ganz gleich, ob man eher ein ‚Saint‘ oder ein ‚Sinner‘ ist – in jedem steckt ein Stück von beidem. Das Leben besteht aus Licht und Schatten. Wenn man das für sich akzeptiert, gibt es einem die Freiheit, das Leben zu genießen.“

High On Fire Tracklist:

1. Crown Of Thorns

2. Out Of The Blue

3. Night After Night

4. Sunshine

5. Empty Days Of Wonder

6. World’s On Fire

7. Down In A Hole

8. Hide In The Dark

9. Sweet Sweet Addiction

10. Lost In A Storm

11. Who Are You (The Who Cover, CD-Bonustrack)

Sainted Sinners live:

21.11.2025 Club GoIn D-Obergünzburg

22.11.2025 Habbels D-Schmallenberg

23.11.2025 Soundcheck One D-Waldbronn

27.11.2025 Lemmy‘s Bar D-Bad Friedrichshall

28.11.2025 KL17 D-Döbeln

29.11.2025 Rock Club D-Villingen

30.11.2025 Twin Bar CH-Triesen