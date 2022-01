Sainted Sinners: präsentieren ihr neues offizielles Video zur Single ‚Good Ol’ Company‘

Der Track stammt aus dem Sainted Sinners-Album Taste It, das über ROAR! Rock of Angels Records veröffentlicht wurde!

Seht euch das Video hier an:

Sainted Sinners Tourdaten:

08.04.2022 (DE) Lindenkeller, Freising

09.04.2022 (AT) Mo.Xx, Graz

10.04.2022 (AT) Bluesiana, Velden

16.04.2022 (CH) Swissrockcruise

15.07.2022 (AT) Miteinand Festival, Radfeld

09.09.2022 (DE) Legends Lounge, Olching

10.09.2022 (DE) Metal Is Forever Festival, Obertraubling

05.11.2022 (DE) Theater des Friedens, Rostock

