Cold Night For Alligator: veröffentlichen neue Single/Video ‚Behind Curtains‘ vom kommenden Album »The Hindsight Notes«

Die zukunftsweisenden Prog-Metaller Cold Night For Alligators haben gerade ihre neue Single / Video Behind Curtains veröffentlicht, die ab sofort auf digitalen Streaming-Plattformen erhältlich ist.

Der neue Track stammt aus ihrem kommenden Album The Hindsight Notes, das am 4. Februar erscheinen soll.

Schaut euch Behind Curtains jetzt an:

Johan Pedersen zu den Texten:

„Dies war einer der frühesten Texte, die ich für diese Platte geschrieben habe, während einer Übergangszeit in meinem Leben. Ich war allein, hatte gerade mein Zuhause verloren, lebte in einem Koffer und fühlte mich ziemlich unbefestigt. Es geht darum, in einem Leben gefangen zu sein, auf das man nicht vorbereitet war, aber auch darum, die Situation nicht erkennen zu wollen und zu versuchen, sie auf Distanz zu halten.“

Die Band auf dem neuen Album:

„Wir haben mit Ole Bjørn vom dänischen Pop-Act Dúné an Synths für dieses Album zusammengearbeitet, und dies ist einer der Tracks, bei denen es wirklich durchscheint. Es ist unglaublich vielschichtig – die Synths und Percussion verleihen wirklich Tiefe und tragen viel zur Dynamik des Song bei. Der Track ist im Grunde eine komprimierte Prog-Metal-Oper; komplex, aber auch herzlich, eingängig und dramatisch. Die Geschichte wird durch die schönen Animationen von Costin Chioreanu (Leprous, Opeth, At The Gates, Katatonia) unterstrichen, die die lyrische Reise und emotionale Bedeutung wirklich einfangen. Es ist die letzte Single vor dem Album und wir denken, dass sie wirklich die Breite dessen einfängt, was wir heute als musikalische Einheit sind.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: