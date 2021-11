Cold Night For Alligator: veröffentlichen neue Single / Video ‚Thin Line‘ vom kommenden Album »The Hindsight Notes«

Die zukunftsweisenden Prog-Metaller Cold Night For Alligators haben ihre neue unglaubliche Single / Video Thin Line auf dem YouTube-Kanal von Arising Empire veröffentlicht.

Thin Line wird am 5. November auf allen Streaming-Plattformen erscheinen.

Der neue Track stammt aus ihrem kommenden Album The Hindsight Notes, das am 4. Februar erscheinen soll.

Thin Line ist ein Track aus mehreren Ebenen, die alle nahtlos zusammenarbeiten. Von den unglaublichen Gesangsmelodien des Sängers Johan Pedersen bis hin zu den schweren progressiven Riffs, für die die Band so bekannt ist, umfasst Thin Line alles, was man sich von der Band wünschen kann und mehr. Cold Night For Alligators bauen ihren musikalischen Stil kontinuierlich weiter aus, um über die Grenzen zu schreiten und schärfen ihr Profil mit jeder Veröffentlichung.

Schaut euch Thin Line jetzt an: https://CNFA.lnk.to/thinline

Johan Pedersen erklärt mehr über den lyrischen Inhalt der Single:

„Während des Album-Writings wurde ich unter recht dramatischen Umständen zum ersten Mal Vater. Es war eine Zeit extremer Unsicherheit und einer großen emotionalen Achterbahnfahrt.

Der Text für Thin Line handelt davon, in dieser Zeit eine moralische Bestandsaufnahme zu machen und mich in meine neue Identität als Eltern einzugewöhnen – in Anbetracht meiner Fehler und früheren Misserfolge, meines Vorbildes und wie ich mich verbessern kann. Paradoxerweise war dies eine ziemlich einsame Reise, aber ich fand viel Erleichterung dabei Musik und Texte zu kreieren.“

„Diese Platte handelt davon, wie wir erwachsen werden und uns selbst finden, und dies war die Quintessenz der Erfahrung während des gesamten Prozesses. Es ist ein schweres Thema, aber ich bin sehr glücklich darüber, wie es herausgekommen ist.

Das Lyric-Video spiegelt dies wider – es gibt keine schnelle Lösung zu diesem Thema, also haben wir uns für eine statische, kontemplative und angespannte Stimmung entschieden.“

Aus Kopenhagen, Dänemark, stammend und zuvor zwei technische Prog-Metal-Alben veröffentlicht, hat sich der Fokus der Band nun auf eine unbefangenere und reifere Vision verlagert, wie das Live-Video zur neuesten Single beweist.

Die Band zum neuen Album:

„Diese Platte ist der Sound unseres Aufwachsens als Menschen und Musiker. Vor und während der Pandemie war der kreative Prozess ein Fixpunkt in viel persönlichem Chaos, den wir versuchten in ein ehrliches und persönliches Statement zu kanalisieren. Alles war erlaubt, musste aber auch perfekt ausgeführt werden. Wir haben tonnenweise coole Kollaboratoren mitgebracht, um diese Vision zu verwirklichen und wirklich das Gefühl zu haben, dass wir eine vollständig geformte Platte gemacht haben, die keinen Trends folgt und keine Kompromisse eingeht. Egal, ob es sanfter, direkter oder experimenteller ging, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dorthin zu gehen, wohin uns unsere gemeinsamen kreativen Sensibilitäten führten. Es war eine riesige Menge an Arbeit, aber das Album fühlt sich aus diesem Grund sehr lohnend und persönlich an.“

The Hindsight Notes Tracklist:

01. Behind Curtains

02. No Connection

03. Verism

04. Water

05. Dusty Patterns

06. Nostalgic

07. Adjust

08. Worn Out Mannequin

09. Thin Line

10. Hindsight

„We all have big little lies

Built up and denied

I have big little lies of my own

Picking up pieces of gold

Wisdom shows its soul

And builds up its own dynasty“

Nach Tourneen mit Größen wie Tesseract und Whitechapel und Festivalauftritten wie Euroblast und UK Techfest sind Cold Night For Alligators in der Prog-Szene nicht unbekannt und haben kürzlich ihre Unterzeichnung bei Arising Empire für ihr bevorstehendes drittes Album angekündigt, das am 4. Februar 2022 erscheint.

Cold Night For Alligators sind:

Johan Pedersen – Gesang

Kristoffer Jessen – Gitarre

Roar Jakobsen – Gitarre

Nikolaj Lauszus – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.instagram.com/cnfaband

https://www.facebook.com/cnfaband